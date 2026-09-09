Трамп заявил, что в случае окончания конфликта с Ираном цены на нефть резко упадут

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефть после завершения конфликта с Ираном. По его словам, стоимость нефти может упасть до $3 за баррель, а затем цены на бензин на автозаправочных станциях в США могут опуститься даже ниже $2 за галлон. Об этом сообщает Интерфакс.ру.

Трамп высказал эти мысли в социальной сети Truth Social. Он заявил, что снижение цен на нефть произойдет быстро после окончания конфликта и победы США в войне с Ираном.

«После победы в войне с Ираном цены на нефть резко упадут. Три доллара за галлон, а в конечном итоге даже ниже двух долларов», — написал президент США.

Трамп особо подчеркнул, что снижение цен не займет много времени.

Прогноз относительно цен на нефть и топливо также может повлиять на стоимость автомобильного топлива в США. Основной акцент в заявлении президента сделан на снижение стоимости бензина.

Кроме того, Трамп в очередной раз подчеркнул, что нельзя допустить появления у Ирана ядерного оружия.