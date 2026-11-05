Иранское телевидение пригрозило ракетными ударами по городам Украины и Польши
На фоне растущей напряженности между Вашингтоном и Тегераном на Ближнем Востоке, иранское государственное телевидение (ИРИНН) выступило с беспрецедентными военными угрозами. В эфире телеканала было открыто продемонстрировано, что в случае нанесения новых военных ударов со стороны США, в качестве ответной меры могут быть осуществлены ракетные атаки по крупным городам европейского континента, в частности Украины и Польши.
В показанных сюжетах были представлены специальные карты с траекториями полета ракет и обозначены потенциальные цели.
Конкретные цели на карте: Жешув и города Украины
В ходе передачи на иранском телевидении эксперты и военные аналитики акцентировали внимание на следующих пунктах:
Крупные города Украины: Тегеран в качестве ответа на потенциальную масштабную атаку США обозначил целями Киев, Львов и Одессу;
Главный логистический хаб НАТО: На карте был особо выделен польский город Жешув (Рзесзов), считающийся основным центром поставок военной и гуманитарной помощи НАТО Украине;
Заявление с открытой угрозой: Через телеканал прозвучали резкие предупреждения следующего содержания: «Наши ракеты достигнут Европы, и мы уничтожим американских империалистов и их союзников».
Корни конфликта: Удары по острову Кешм и геополитическое давление
Данные резкие заявления прозвучали на фоне недавних прямых военных действий между США и Ираном:
События в Ормузском проливе: Вооруженные силы США нанесли ограниченные оборонительные удары по объектам на принадлежащем Ирану острове Кешм, расположенном в стратегическом Ормузском проливе;
Ответная реакция Ирана: Тегеран пытается связать эти события с союзничеством Украины с западными государствами и ее косвенной симпатией к Израилю, перенаправляя геополитическое давление в сторону Европы.
Официальная реакция: Что говорят разведданные?
Официальные круги Украины и Центр противодействия дезинформации оперативно отреагировали на ситуацию:
На данный момент нет официальных разведданных, подтверждающих возможность прямых ракетных ударов со стороны Ирана по городам Европы или Украины в ближайшее время;
Ответственные ведомства расценивают эти выступления скорее как информационно-психологическое давление, однако подчеркнули, что силы безопасности внимательно следят за ситуацией и системами противовоздушной обороны.
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