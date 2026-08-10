КАТЛ испытала безопасную батарею для вертолётов и самолётов

Компания КАТЛ, один из ведущих мировых производителей аккумуляторов, успешно испытала новую аккумуляторную систему для пассажирских электрических летательных аппаратов вертикального взлёта и посадки (еВТОЛ). По данным иксбт.ком, эта технология знаменует важный шаг в повышении безопасности и энергоёмкости авиационных систем, создавая основу для будущего распространения электрической авиации. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Новая аккумуляторная система основана на призматических ячейках с энергоёмкостью 350 ватт-часов на килограмм. Согласно официальному заявлению компании, эта разработка стала первой в мире системой в своём классе, выдержавшей одновременный тепловой разгон двух соседних ячеек и предотвратившей распространение аварии на другие элементы.

Новый стандарт авиационной безопасности

В ходе испытаний специалисты принудительно запустили процесс теплового разгона в двух соседних ячейках, расположенных в разных частях батареи, включая центральную и угловую зоны. Это было сделано, чтобы проверить поведение системы при различных сценариях повреждений. На всех этапах испытаний система успешно выполнила задачу, не допустив превращения неисправности в цепную реакцию и возгорания всей батареи.

Для авиационных аккумуляторов этот показатель считается одним из важнейших требований безопасности. Выход из строя нескольких ячеек не должен приводить к катастрофе всего воздушного судна. Отмечается, что все испытания проходили при участии представителей Управления гражданской авиации Китая, что значительно упростит внедрение технологии в серийно выпускаемые еВТОЛ-аппараты.

Дальность полёта и возможности полезной нагрузки

По словам специалистов, заявленная энергоёмкость 350 В·ч/кг имеет огромное значение для летательных аппаратов. В еВТОЛ-аппаратах масса батареи напрямую влияет на дальность полёта, вес перевозимой полезной нагрузки и количество пассажиров. При этом аккумулятор должен не только хранить большое количество энергии, но и обеспечивать высокую мощность в периоды экстремальных нагрузок, возникающих особенно при вертикальном взлёте и посадке.

КАТЛ заявила, что эта батарея уже полностью готова к серийному производству. Согласно сообщению компании, китайская АутоФлигхт (Фенгфеи Авиатион) станет первым партнёром по внедрению новой технологии. Ранее КАТЛ инвестировала в эту авиационную компанию сотни миллионов долларов, что обеспечивает тесное сотрудничество сторон в развитии электрической авиации.

В настоящее время АутоФлигхт получила необходимые китайские сертификаты для двухтонного грузового еВТОЛ В2000КГ КаррйАлл. Следующим важным проектом станет пятиместный пассажирский аппарат Просперитй, который сейчас проходит сертификацию лётной годности. Компания планирует завершить этот процесс в 2026 году, и ожидается, что именно эти пассажирские аппараты станут первыми воздушными судами, оснащёнными новыми аккумуляторами КАТЛ.