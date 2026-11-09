3-месячный младенец впервые увидел маму в очках (видео)

·74·Мир
3-месячный младенец впервые увидел маму в очках (видео)

Видео о трехмесячном Метехане, который, как сообщается, родился с врожденными проблемами со зрением, привлекло внимание многих пользователей социальных сетей. Когда малышу впервые надели очки с диоптриями 23, он с нежностью посмотрел на свою маму. Его искренний взгляд растрогал сердца миллионов людей.

На видео запечатлены моменты, когда малышу надевают очки и как он смотрит на свою мать. Ролик распространился в социальных сетях 7 ноября и за короткое время набрал более 2 миллионов просмотров.

На данный момент нет независимой официальной информации о характере проблем со зрением у ребенка, точных диоптриях очков или месте съемки видео. Однако то, что мать обращается к ребенку на турецком языке, дает основания предполагать, что событие произошло в Турции.

МетеханТурциясоциальные сетинарушение зрения
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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