Трамп может приехать с официальным визитом в Узбекистан

·88·Узбекистан
Трамп может приехать с официальным визитом в Узбекистан

Дональд Трамп сообщил о своем желании посетить Узбекистан. Об этом заявил специальный представитель США по глобальному партнерству Паоло Дзамполли в интервью телеканалу «Узбекистан 24».

По словам Дзамполли, рабочий график Трампа очень насыщен. Тем не менее, президент США выразил намерение посетить Узбекистан.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригласил Дональда Трампа посетить Узбекистан с официальным визитом.

В настоящее время точной информации о том, когда Трамп прибудет в Узбекистан, нет. Дата визита пока не определена.

Дональд ТрампШавкат Мирзиёев
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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