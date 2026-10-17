Испытание судьбы 27 октября: чем завершится гонка между Нетаньяху и генералом Айзенкотом?

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Испытание судьбы 27 октября: чем завершится гонка между Нетаньяху и генералом Айзенкотом?

27 октября в Израиле пройдут важнейшие парламентские выборы, которые определят судьбу страны и будущее всего Ближнего Востока. Это первое общенациональное голосование после трагедий 7 октября и начала широкомасштабной войны в Газе.

Сколько бы ни выступал действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху с воинственной и жесткой риторикой, глубокий раскол в обществе и объединение оппозиционных сил ставят под большой вопрос его пребывание у власти.

Общественное недовольство и главный претендент: генерал Гади Айзенкот

Избиратели и политические силы, настроенные против политики Нетаньяху, обвиняют его в неспособности предотвратить нападения 7 октября, а также в политизации трагедии ради сохранения своего кресла:

  • Партия «Яхад» и фактор генерала: В качестве главного соперника Нетаньяху выступает бывший начальник штаба армии Израиля, генерал Гади Айзенкот;

  • Рейтинговые расклады: Согласно опросам, партия Нетаньяху «Ликуд» имеет небольшое преимущество в вопросе того, за какую партию отдать голос, однако в прямом вопросе «Кто достоин быть премьер-министром?» генерал Айзенкот значительно опережает действующего главу правительства;

  • Оппозиционный альянс: С целью положить конец многолетнему правлению Нетаньяху объединяют силы и два бывших премьер-министра — Яир Лапид и Нафтали Беннет. У них уже есть опыт объединения партий с самыми разными взглядами в единую коалицию, что позволило им временно отстранить «Биби» от власти в 2021 году.

Два разных политических направления: радикализм или баланс?

Взгляды кандидатов на этих выборах кардинально противоположны друг другу:

  • Отношение к арабскому населению: В отношении арабов, составляющих 20 процентов населения страны, Нетаньяху и его ультраправый союзник Бецалель Смотрич («Религиозный сионизм и Зеут») занимают радикальную позицию, представляя их потенциальной угрозой. Айзенкот же подчеркивает необходимость не отчуждать миллионы арабских граждан от общества и считаться с ними;

  • Земельный и пограничный вопросы: Действующее правительство стремится усилить строительство еврейских поселений на палестинских землях и поддерживать состояние непрерывного военного конфликта со всеми соседними государствами. Оппозиция заявляет, что такой подход только усугубляет ситуацию, и настаивает на необходимости восстановления долгосрочной стабильности и утраченного международного авторитета Израиля;

  • Агитационный лозунг: Нетаньяху пытается давить на избирателей угрозой «Либо Ликуд, либо палестинское государство».

Избирательная система Кнессета: почему коалиция имеет решающее значение?

Формирование правительства в парламенте Израиля имеет свои специфические закономерности:

  • Партийные списки и 120 мест: Граждане голосуют не за отдельных кандидатов, а за партии. В Кнессете, насчитывающем 120 мест, партии распределяют депутатские мандаты в зависимости от набранного процента голосов;

  • Необходимо 61 голос: Для формирования правительства требуется поддержка не менее 61 депутата. Поскольку израильское общество чрезвычайно разнородно, ни одна партия не способна составить большинство в одиночку;

  • Битва коалиций: После оглашения результатов выборов имя премьер-министра решается в зависимости от того, кто сможет собрать больше союзников. Если оппозиция сумеет договориться, эра Нетаньяху завершится; в противном случае нынешняя военная политика продолжится вновь.

Голосование 27 октября станет не просто выбором социальных или экономических программ, а решающей политической схваткой, от которой зависит, останется ли Израиль на пути бесконечных войн и международной изоляции.

Парламентские выборы в ИзраилеБиньямин НетаньяхуГади АйзенкотКнессет
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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