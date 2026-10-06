Арест после трагедии на Каспии: бывший главнокомандующий ВМС Казахстана также взят под стражу

В рамках расследования причин крупнейшей потери в мирное время в истории Вооруженных сил Казахстана к ответственности привлекаются высокопоставленные военные. Бывший главнокомандующий Военно-морскими силами страны Канат Ниязбеков официально взят под стражу по делу о гибели военнослужащих во время военных учений на Каспийском море.

Президент Касым-Жомарт Токаев еще на прошлой неделе освободил его от занимаемой должности и потребовал бескомпромиссного привлечения к ответственности перед законом всех лиц, виновных в данной трагедии.

17 солдат, унесенных волнами: Как произошла трагедия?

Инцидент произошел в ходе масштабных учений «Каспийская оборона — 2026», организованных в акватории Каспийского моря, принадлежащей Казахстану:

Масштаб учений: К военным учениям, начавшимся 22 сентября, было привлечено свыше 500 военнослужащих;

Резкое ухудшение погоды: 24 сентября на море поднялся сильный шторм, в результате резкого ухудшения погодных условий огромные волны унесли в открытое море ровно 17 военнослужащих ;

Тяжелые жертвы: В результате проведенных оперативных спасательных мероприятий удалось спасти живыми лишь трех солдат, остальные 14 военнослужащих погибли.

Эта катастрофа была зарегистрирована как самая крупная потеря во время учений в истории современной казахстанской армии.

«В целом, это учитывается»: Спорный ответ бывшего командующего и результаты расследования

После этого события бывший главнокомандующий Канат Ниязбеков вызвал гнев общественности своими туманными ответами на вопросы журналистов. Объяснив происшествие просто неблагоприятной погодой и волнами, на прямой вопрос о том, учитывались ли капризы природы при планировании учений, он ответил: «В целом, это учитывается».

Однако официальные проверки показали обратное:

Грубые недостатки в подготовке: Специальная проверочная комиссия Министерства обороны Казахстана выявила серьезные нарушения законов и халатность при планировании учений и соблюдении правил безопасности;

5 должностных лиц за решеткой: В рамках данного уголовного дела уже арестованы и помещены в изолятор временного содержания пять высокопоставленных должностных лиц.

Генеральная прокуратура и Военно-следственное управление Казахстана продолжают следственные мероприятия по даче правовой оценки действиям каждого ответственного офицера в связи с трагедией.