Арест после трагедии на Каспии: бывший главнокомандующий ВМС Казахстана также взят под стражу

·28·Мир
Арест после трагедии на Каспии: бывший главнокомандующий ВМС Казахстана также взят под стражу

В рамках расследования причин крупнейшей потери в мирное время в истории Вооруженных сил Казахстана к ответственности привлекаются высокопоставленные военные. Бывший главнокомандующий Военно-морскими силами страны Канат Ниязбеков официально взят под стражу по делу о гибели военнослужащих во время военных учений на Каспийском море.

Президент Касым-Жомарт Токаев еще на прошлой неделе освободил его от занимаемой должности и потребовал бескомпромиссного привлечения к ответственности перед законом всех лиц, виновных в данной трагедии.

17 солдат, унесенных волнами: Как произошла трагедия?

Инцидент произошел в ходе масштабных учений «Каспийская оборона — 2026», организованных в акватории Каспийского моря, принадлежащей Казахстану:

  • Масштаб учений: К военным учениям, начавшимся 22 сентября, было привлечено свыше 500 военнослужащих;

  • Резкое ухудшение погоды: 24 сентября на море поднялся сильный шторм, в результате резкого ухудшения погодных условий огромные волны унесли в открытое море ровно 17 военнослужащих;

  • Тяжелые жертвы: В результате проведенных оперативных спасательных мероприятий удалось спасти живыми лишь трех солдат, остальные 14 военнослужащих погибли.

Эта катастрофа была зарегистрирована как самая крупная потеря во время учений в истории современной казахстанской армии.

«В целом, это учитывается»: Спорный ответ бывшего командующего и результаты расследования

После этого события бывший главнокомандующий Канат Ниязбеков вызвал гнев общественности своими туманными ответами на вопросы журналистов. Объяснив происшествие просто неблагоприятной погодой и волнами, на прямой вопрос о том, учитывались ли капризы природы при планировании учений, он ответил: «В целом, это учитывается».

Однако официальные проверки показали обратное:

  • Грубые недостатки в подготовке: Специальная проверочная комиссия Министерства обороны Казахстана выявила серьезные нарушения законов и халатность при планировании учений и соблюдении правил безопасности;

  • 5 должностных лиц за решеткой: В рамках данного уголовного дела уже арестованы и помещены в изолятор временного содержания пять высокопоставленных должностных лиц.

Генеральная прокуратура и Военно-следственное управление Казахстана продолжают следственные мероприятия по даче правовой оценки действиям каждого ответственного офицера в связи с трагедией.

Каспийская оборона 2026Канат НиязбековГенеральная прокуратура КазахстанаТокаев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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