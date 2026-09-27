Президент Казахстана незамедлительно уволил министра обороны Даурена Косанова!

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Президент Казахстана незамедлительно уволил министра обороны Даурена Косанова!

В военно-политических кругах Казахстана произошла громкая отставка на фоне катастрофы на Каспийском море. Соответствующим указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева министр обороны генерал-лейтенант Даурен Косанов был освобожден от занимаемой должности. Причиной этого жесткого решения стала страшная трагедия, произошедшая в ходе военно-морских учений в акватории Каспийского моря на территории Мангистауской области. Во время выполнения учебно-боевой задачи из-за внезапного и резкого ухудшения погодных условий и сильного ветра 17 военнослужащих унесло в открытое море.

В ходе оперативно-поисковых мероприятий удалось спасти только 3 солдат, остальные 14 военнослужащих погибли. Утром 25 сентября, после обнаружения тел последних двух пропавших без вести военнослужащих — сержанта Мансура Гумарова и матроса Мираса Турдибекулы, поисковые работы были официально завершены, и по всей стране объявили общенациональный траур. Масштабы трагедии и нарушение правил безопасности привели к прямой отставке руководства министерства.

«14 погибших военнослужащих, шторм в открытом море и уход министра»: 5 главных тезисов трагедии

Самые важные факты о катастрофе и официальной отставке в Казахстане:

  • Министр обороны снят с должности: Указом Президента генерал Даурен Косанов незамедлительно отстранен от поста министра обороны;

  • Страшная катастрофа на Каспии: Во время учебно-боевых занятий сильная волна унесла в открытое море 17 военнослужащих;

  • 14 жертв и 3 выживших: Удалось спасти лишь 3 солдат, 14 моряков погибли;

  • Завершение поисковых работ: 25 сентября были найдены тела последних двух военнослужащих, поиски официально завершены;

  • Общенациональный траур и расследование: В стране 25 сентября объявлен траур, Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.

Детали и показатели трагедии во время военных учений на Каспийском море

Таблица официальных фактов, обнародованных уполномоченными органами:

Критерии и направления

Официально зафиксированные обстоятельства и детали

Место и условия происшествия

Мангистауская область, побережье и акватория Каспийского моря

Основная причина катастрофы

Резкое ухудшение погоды и усиление шторма во время учений

Военнослужащие, унесенные в море

Всего 17 служащих

Спасенные

3 военнослужащих (госпитализированы)

Количество погибших

14 военнослужащих (офицеры, сержант и матросы)

Реакция государственного уровня

Объявление Общенационального траура 25 сентября

Политические и институциональные последствия

Отставка министра обороны Даурена Косанова и уголовное расследование

Военная и политическая экспертиза: Почему Токаев не стал щадить министра обороны?

Выводы военных аналитиков, политологов и международных экспертов по безопасности:

  • «Безответственность командования и кризис безопасности»: Трагическая гибель 14 военнослужащих в мирное время, во время рядовых учений, показала полный сбой протоколов безопасности в армии и механизмов оценки прогноза погоды; то, что учения не были остановлены, несмотря на заранее известную угрозу шторма, оценено как ошибка командования;

  • Твердая политическая воля Президента Токаева: После столь тяжелой утраты глава государства не ограничился командирами низшего звена, а направил общественности сигнал о справедливости и решимости, уволив человека номер один в армии — министра обороны;

  • Начало масштабной чистки в военной системе: Создание правительственной комиссии под руководством заместителя премьер-министра и начало проверок Генеральной прокуратурой сделали неизбежным привлечение к ответственности еще ряда высокопоставленных генералов в аппарате министерства и Генеральном штабе.

А как считаете вы, в гибели 14 военнослужащих во время учений виновато только стихийное бедствие или пренебрежение командования вопросами безопасности? Является ли отставка министра обороны достаточной мерой для предотвращения подобных трагедий в армии? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этого тяжелого события в соседней братской стране со всеми нашими соотечественниками!

Касым-Жомарт Токаевминистр обороны Даурен Косановтрагедия на Каспийском мореМангистауская область
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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