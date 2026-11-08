Бывшая «Мисс Таиланд» арестована из-за скандала с благотворительными средствами

Бывшая королева красоты Таиланда Бум Панадда Вонгпхуди была арестована после скандала, связанного с благотворительными пожертвованиями. Ведется расследование по подозрению в нецелевом использовании средств, поступивших в основанный ею благотворительный фонд.

Вонгпхуди, завоевавшая титул «Мисс Таиланд» в 2000 году, в настоящее время сталкивается с тремя обвинениями: в обмане общественности, отмывании денег и нарушении Закона Таиланда о компьютерных преступлениях. 50-летняя актриса, телеведущая и основательница благотворительного фонда До Гуд Органисатион Фундатион была задержана полицией.

Как сообщает издание Нид То Кнов, она была арестована 6 ноября возле жилого комплекса недалеко от улицы Навамин Роуд в Бангкоке. В тот момент Вонгпхуди готовилась дать заявление журналистам вместе со своим адвокатом Эккаси Срисанг, известным как Лавер Фет. Они планировали ответить на вопросы о возможном ордере на арест, однако полиция задержала её до начала общения с прессой.

Основное направление расследования связано с утверждениями о том, что средства, пожертвованные фонду До Гуд Органисатион Фундатион, использовались в некоммерческих целях. Правоохранительные органы в настоящее время проверяют её финансовые операции и имущество. Также под контролем находится деятельность близких лиц, которые могут быть причастны к делу.

В своем комментарии местным журналистам Вонгпхуди заявила, что готова участвовать во всех законных процессах. Она подчеркнула: «Я готова пройти через правовой процесс. Прошу прощения у всех. Я прошу у всех прощения».

В рамках данного дела полиция провела обыски по четырем адресам, которые могут быть связаны с подозрениями. В их число входят её квартира в Бангкоке, недвижимость, принадлежащая её мужу Атипу Анантавангу, здание благотворительного фонда, а также еще один объект в столице.

По имеющимся данным, следователи изучили около 17 банковских счетов. Также были выявлены активы на общую сумму более 2,2 миллиона фунтов стерлингов. Однако на данный момент официально не подтверждено, было ли всё это имущество приобретено за счет благотворительных средств.

Стоит отметить, что бывшая «Мисс Таиланд» почти двадцать лет занималась гуманитарной деятельностью и завоевала авторитет в обществе благодаря благотворительности. В настоящее время её имя оказалось в центре серьезного расследования, связанного с использованием благотворительных средств.