Бывшая «Мисс Таиланд» арестована из-за скандала с благотворительными средствами

·94·Мир
Бывшая «Мисс Таиланд» арестована из-за скандала с благотворительными средствами

Бывшая королева красоты Таиланда Бум Панадда Вонгпхуди была арестована после скандала, связанного с благотворительными пожертвованиями. Ведется расследование по подозрению в нецелевом использовании средств, поступивших в основанный ею благотворительный фонд.

Вонгпхуди, завоевавшая титул «Мисс Таиланд» в 2000 году, в настоящее время сталкивается с тремя обвинениями: в обмане общественности, отмывании денег и нарушении Закона Таиланда о компьютерных преступлениях. 50-летняя актриса, телеведущая и основательница благотворительного фонда До Гуд Органисатион Фундатион была задержана полицией.

Как сообщает издание Нид То Кнов, она была арестована 6 ноября возле жилого комплекса недалеко от улицы Навамин Роуд в Бангкоке. В тот момент Вонгпхуди готовилась дать заявление журналистам вместе со своим адвокатом Эккаси Срисанг, известным как Лавер Фет. Они планировали ответить на вопросы о возможном ордере на арест, однако полиция задержала её до начала общения с прессой.

Основное направление расследования связано с утверждениями о том, что средства, пожертвованные фонду До Гуд Органисатион Фундатион, использовались в некоммерческих целях. Правоохранительные органы в настоящее время проверяют её финансовые операции и имущество. Также под контролем находится деятельность близких лиц, которые могут быть причастны к делу.

В своем комментарии местным журналистам Вонгпхуди заявила, что готова участвовать во всех законных процессах. Она подчеркнула: «Я готова пройти через правовой процесс. Прошу прощения у всех. Я прошу у всех прощения».

В рамках данного дела полиция провела обыски по четырем адресам, которые могут быть связаны с подозрениями. В их число входят её квартира в Бангкоке, недвижимость, принадлежащая её мужу Атипу Анантавангу, здание благотворительного фонда, а также еще один объект в столице.

По имеющимся данным, следователи изучили около 17 банковских счетов. Также были выявлены активы на общую сумму более 2,2 миллиона фунтов стерлингов. Однако на данный момент официально не подтверждено, было ли всё это имущество приобретено за счет благотворительных средств.

Стоит отметить, что бывшая «Мисс Таиланд» почти двадцать лет занималась гуманитарной деятельностью и завоевала авторитет в обществе благодаря благотворительности. В настоящее время её имя оказалось в центре серьезного расследования, связанного с использованием благотворительных средств.

Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Грех на обеденном столе!»: как свяшенник в Таиланди украл $2,8 млн среди благотворителнйх средств?«Грех на обеденном столе!»: как свяшенник в Таиланди украл $2,8 млн среди благотворителнйх средств?12 сентября 09:3022-летняя австрийская королева красоты внезапно скончалась22-летняя австрийская королева красоты внезапно скончалась9 сентября 14:31Премьер-министр Таиланда принес извинения за убийство россиян в ПаттайеПремьер-министр Таиланда принес извинения за убийство россиян в Паттайе1 августа 19:02Американский юрист пожертвовал 31,4 миллиона долларов университету, в котором училсяАмериканский юрист пожертвовал 31,4 миллиона долларов университету, в котором учился31 октября 07:1915-дневный безвизовый режим с Таиландом для узбекистанцев: вступило ли в силу официальное решение?15-дневный безвизовый режим с Таиландом для узбекистанцев: вступило ли в силу официальное решение?4 ноября 14:12Виза в Таиланд через Москву: поездки в Бангкок стали сложнее для граждан УзбекистанаВиза в Таиланд через Москву: поездки в Бангкок стали сложнее для граждан Узбекистана4 сентября 13:49
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца