Армия Израиля может закупить до 1 000 гуманоидных роботов для туннелей в Газе
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- Армия Израиля ведет переговоры с американской компанией Фундатион Футуре Индустриес о закупке до 1 000 гуманоидных роботов Phantom МК1 для туннелей в секторе Газа.
- Эти роботы предназначены для перемещения в узких туннелях, обнаружения растяжек и обезвреживания взрывных устройств.
- На данный момент между сторонами не подписан окончательный контракт, и решение о поставках не принято.
Армия Израиля ведет переговоры с американской компанией Фундатион Футуре Индустриес о поставке до 1 000 гуманоидных роботов для использования в туннелях ХАМАС в секторе Газа. Также рассматривается возможность их привлечения к боевым задачам в будущем. Об этом сообщает издание Финанкиал Тимес.
Речь идет о гуманоидных роботах модели Phantom МК1, производимых компанией. Соучредитель и президент Фундатион Футуре Индустриес Майк ЛеБлан заявил, что роботы способны передвигаться в узких туннелях, обнаруживать растяжки и помогать в обезвреживании взрывных устройств.
По словам ЛеБлана, в сентябре он встречался с израильскими военными и осмотрел туннели ХАМАС с помощью одного из роботов компании. Он утверждает, что переговоры ведутся непосредственно с начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля.
На данный момент контракт между сторонами не подписан, и окончательное решение о поставках роботов не принято. В ответ на запрос Финанкиал Тимес армия Израиля перенаправила журналистов в Министерство обороны, которое, в свою очередь, отказалось от комментариев.
Компания Фундатион Футуре Индустриес была основана в 2024 году. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско. Она разрабатывает роботов Phantom для промышленного и военного секторов, включая логистику, разведку и выполнение задач в опасных зонах.
Роботы компании также проходили испытания в Украине в начале 2026 года. Два робота Phantom МК1 были протестированы в логистических задачах, включая транспортировку грузов в опасных районах и эвакуационные работы. Информации об их непосредственном участии в боевых действиях нет.
Для справки: сын президента США Дональда Трампа, Эрик Трамп, является одним из инвесторов и главным стратегическим советником Фундатион Футуре Индустриес. Его представитель заявил, что Эрик Трамп не участвует в повседневной деятельности компании или переговорах по государственным контрактам.
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