Армия Израиля может закупить до 1 000 гуманоидных роботов для туннелей в Газе

Армия Израиля ведет переговоры с американской компанией Фундатион Футуре Индустриес о поставке до 1 000 гуманоидных роботов для использования в туннелях ХАМАС в секторе Газа. Также рассматривается возможность их привлечения к боевым задачам в будущем. Об этом сообщает издание Финанкиал Тимес.

Речь идет о гуманоидных роботах модели Phantom МК1, производимых компанией. Соучредитель и президент Фундатион Футуре Индустриес Майк ЛеБлан заявил, что роботы способны передвигаться в узких туннелях, обнаруживать растяжки и помогать в обезвреживании взрывных устройств.

По словам ЛеБлана, в сентябре он встречался с израильскими военными и осмотрел туннели ХАМАС с помощью одного из роботов компании. Он утверждает, что переговоры ведутся непосредственно с начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля.

На данный момент контракт между сторонами не подписан, и окончательное решение о поставках роботов не принято. В ответ на запрос Финанкиал Тимес армия Израиля перенаправила журналистов в Министерство обороны, которое, в свою очередь, отказалось от комментариев.

Компания Фундатион Футуре Индустриес была основана в 2024 году. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско. Она разрабатывает роботов Phantom для промышленного и военного секторов, включая логистику, разведку и выполнение задач в опасных зонах.

Роботы компании также проходили испытания в Украине в начале 2026 года. Два робота Phantom МК1 были протестированы в логистических задачах, включая транспортировку грузов в опасных районах и эвакуационные работы. Информации об их непосредственном участии в боевых действиях нет.

Для справки: сын президента США Дональда Трампа, Эрик Трамп, является одним из инвесторов и главным стратегическим советником Фундатион Футуре Индустриес. Его представитель заявил, что Эрик Трамп не участвует в повседневной деятельности компании или переговорах по государственным контрактам.