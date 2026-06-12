В Брюсселе полностью запретят аренду электросамокатов

·23·Технологии
В Брюсселе полностью запретят аренду электросамокатов

С 2027 года столица Бельгии полностью откажется от услуг аренды электросамокатов. Как сообщает телерадиокомпания ВРТ, городская администрация приняла решение не продлевать лицензии операторам кикшеринга. Причинами запрета стали рост числа дорожно-транспортных происшествий, беспорядочное загромождение общественных мест и использование самокатов в преступных целях. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно официальным данным, только в 2025 году в авариях с участием этого транспорта пострадали 666 человек, что на 25 процентов больше, чем в прошлом году. Статистика прокуратуры еще более тревожна: в прошлом году арендованные самокаты фигурировали в 25 случаях вооруженных нападений и перестрелок в качестве средства передвижения.

Стоит отметить, что ограничения коснутся только арендуемых устройств. Личные электросамокаты запрещены не будут, а для велосипедов, напротив, запланировано дальнейшее развитие инфраструктуры после 2028 года. Брюссель не первопроходец в этом вопросе — ранее подобные меры были приняты в Париже, Мадриде и Праге.

В столице Чехии, как и в Бельгии, жаловались на бесконтрольное движение в пешеходных зонах и на то, что туристы воспринимают самокаты не как транспорт, а как развлечение. Власти Барселоны ввели строгие правила парковки, а в Нидерландах услуги аренды запрещены по всей стране. В Италии же электросамокаты юридически приравнены к полноценным транспортным средствам.

БрюссельЭлектросамокатыТранспортЗапретЕвропа
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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