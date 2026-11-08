Введут ли в Узбекистане возрастной ценз для социальных сетей? Законопроект на обсуждении
В Узбекистане ожидается введение серьезных ограничений на деятельность несовершеннолетних в сети интернет и использование ими социальных сетей.
В ходе экспертного диалога «ШОС плюс» председатель Службы государственной безопасности (СГБ) Баходир Курбонов официально выдвинул предложение о введении ограничений на использование социальных сетей детьми в целях защиты несовершеннолетних от вредоносного информационного воздействия, а также предотвращения процессов радикализации через интернет.
Законопроект готов: каковы основные детали?
Для реализации данной инициативы был разработан проект специального нормативного документа. Его основные направления:
Возрастной порог 16 лет: ограничения, предусмотренные законопроектом, будут непосредственно касаться несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста;
Общественный контроль и обсуждение: документ полностью разработан и представлен на обсуждение для изучения мнений широкой общественности, экспертов и родителей;
Основная цель: сохранение психического здоровья детей, защита их от влияния чуждых идей, виртуального мошенничества, кибербуллинга и пропаганды экстремистских течений.
Международный опыт: как мир относится к этой инициативе?
Практика защиты детей от вредного влияния интернета сегодня стала глобальным трендом:
Европейский союз и ведущие государства: в ряде европейских стран, включая Францию и Великобританию, а также в Австралии принимаются строгие законы об ограничении открытия аккаунтов в социальных сетях несовершеннолетними и требовании согласия родителей;
Региональная безопасность: в ряде соседних государств также активно обсуждаются подобные ограничительные меры против интернет-зависимости среди молодежи и случаев вовлечения в различные опасные группы через сеть.
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