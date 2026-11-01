Социальные сети для детей закрыты: в Турции вступил в силу резонансный закон
В Турции сделан серьезный шаг, направленный на обеспечение безопасности и образования детей — вступил в силу официальный запрет на использование социальных сетей для детей младше 15 лет. Министр по делам семьи и социальных служб Турции Махинур Гёкташ сообщила, что лица до 15 лет теперь не смогут создавать новые профили в сетях, а существующие страницы будут постепенно закрыты.
Процесс проверки возраста существующих пользователей и адаптации продлится до 31 марта 2027 года. В течение этого переходного периода администрация социальных сетей полностью заморозит аккаунты пользователей младше 15 лет и приостановит их деятельность.
Контроль через е-девлет: какие ограничения устанавливаются в зависимости от возраста?
Для входа в социальную сеть пользователям потребуется подтвердить свою личность через портал государственных услуг — е-девлет. Через портал будет выдаваться цифровой токен с информацией о возрасте гражданина:
Лицам до 15 лет: Использование социальных сетей полностью запрещено;
Подросткам от 15 до 18 лет: Доступ в сеть разрешен, но со строгими ограничениями:
Возможна переписка только со страницами из списка «друзей»;
Прямые (живые) эфиры строго запрещены;
Реклама «для взрослых» и нежелательный контент будут заблокированы.
Лица, нарушающие требования закона и создающие поддельные профили для подростков, а также сами платформы социальных сетей, не контролирующие возрастные ограничения, будут подвергаться серьезным штрафам и санкциям.
Каков порядок для туристов и иностранцев?
Как отмечает турецкий эксперт по безопасности Мустафа Бегюрджю, иностранные туристы, приезжающие в Турцию на короткий срок, могут получить право на беспрепятственный доступ к социальным сетям, зарегистрировав свои паспортные данные на специальном портале.
«Дети должны больше учиться»: причина ограничений
Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, комментируя введение ограничений, заявил, что это не запрет всего интернета, а мера, связанная с воспитанием подрастающего поколения:
«Речь не идет о запрете всего интернета. Необходимо, чтобы дети не теряли часы в виртуальном мире, а больше занимались учебой, читали книги и уделяли внимание реальной жизни».
Кроме того, по словам министра юстиции Турции Акына Гюрлека, в стране планируется внесение очередных поправок в законодательство по полному запрету анонимных (фейковых) профилей в социальных сетях.
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