Социальные сети для детей закрыты: в Турции вступил в силу резонансный закон

·65·Мир
Социальные сети для детей закрыты: в Турции вступил в силу резонансный закон

В Турции сделан серьезный шаг, направленный на обеспечение безопасности и образования детей — вступил в силу официальный запрет на использование социальных сетей для детей младше 15 лет. Министр по делам семьи и социальных служб Турции Махинур Гёкташ сообщила, что лица до 15 лет теперь не смогут создавать новые профили в сетях, а существующие страницы будут постепенно закрыты.

Процесс проверки возраста существующих пользователей и адаптации продлится до 31 марта 2027 года. В течение этого переходного периода администрация социальных сетей полностью заморозит аккаунты пользователей младше 15 лет и приостановит их деятельность.

Контроль через е-девлет: какие ограничения устанавливаются в зависимости от возраста?

Для входа в социальную сеть пользователям потребуется подтвердить свою личность через портал государственных услуг — е-девлет. Через портал будет выдаваться цифровой токен с информацией о возрасте гражданина:

  • Лицам до 15 лет: Использование социальных сетей полностью запрещено;

  • Подросткам от 15 до 18 лет: Доступ в сеть разрешен, но со строгими ограничениями:

    • Возможна переписка только со страницами из списка «друзей»;

    • Прямые (живые) эфиры строго запрещены;

    • Реклама «для взрослых» и нежелательный контент будут заблокированы.

Лица, нарушающие требования закона и создающие поддельные профили для подростков, а также сами платформы социальных сетей, не контролирующие возрастные ограничения, будут подвергаться серьезным штрафам и санкциям.

Каков порядок для туристов и иностранцев?

Как отмечает турецкий эксперт по безопасности Мустафа Бегюрджю, иностранные туристы, приезжающие в Турцию на короткий срок, могут получить право на беспрепятственный доступ к социальным сетям, зарегистрировав свои паспортные данные на специальном портале.

«Дети должны больше учиться»: причина ограничений

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, комментируя введение ограничений, заявил, что это не запрет всего интернета, а мера, связанная с воспитанием подрастающего поколения:

«Речь не идет о запрете всего интернета. Необходимо, чтобы дети не теряли часы в виртуальном мире, а больше занимались учебой, читали книги и уделяли внимание реальной жизни».

Кроме того, по словам министра юстиции Турции Акына Гюрлека, в стране планируется внесение очередных поправок в законодательство по полному запрету анонимных (фейковых) профилей в социальных сетях.

ТурцияМахинур Гёкташe-DevletМустафа Бегюржю
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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