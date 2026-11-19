В столице Чехии Праге в результате лобового столкновения двух поездов 46 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — 16 иностранных граждан. Оба машиниста поездов получили тяжелые ранения. Информации о погибших в результате аварии на данный момент не поступало.

Инцидент произошел в утренний час пик, примерно в 07:00 по местному времени. Поезда столкнулись на мосту недалеко от главного железнодорожного вокзала в центре столицы. Власти сообщили, что составы двигались по городской территории на относительно низкой скорости.

Министр транспорта Чехии Иван Беднаржик в комментарии местным СМИ заявил, что точная причина происшествия пока неизвестна. По его словам, делать выводы о том, стала ли причиной аварии техническая неисправность или человеческий фактор, пока рано. Однако одна из предварительных версий указывает на то, что один из поездов продолжил движение, несмотря на запрещающий сигнал светофора.

Министр отметил, что планируется тщательно изучить детали происшествия и принять необходимые меры для дальнейшего повышения безопасности железнодорожного транспорта.

Спасательным службам потребовалось около двух часов, чтобы эвакуировать всех пассажиров, находившихся в поездах. На кадрах с места происшествия видно, как спасатели выносят пострадавших на носилках.

По данным управления полиции Праги, спасательная операция завершена. В настоящее время начато расследование для установления обстоятельств, приведших к столкновению поездов.