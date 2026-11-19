В Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области задержана женщина, которая обещала помочь в получении водительских прав через своих знакомых, потребовав за это 2000 долларов. Она была поймана участниками оперативного мероприятия в момент получения части оговоренной суммы.

По данным Управления внутренних дел Кашкадарьинской области, факт был выявлен в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Безопасная и здоровая страна».

За права потребовали 2000 долларов

В ходе оперативного мероприятия стало известно, что жительница Шахрисабзского района Д. Аманова обещала гражданину помочь в получении водительских прав категории «B» через своих знакомых.