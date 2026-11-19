В Кашкадарье задержана женщина, обещавшая помочь в получении водительских прав за 1800 долларов
В Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области задержана женщина, которая обещала помочь в получении водительских прав через своих знакомых, потребовав за это 2000 долларов. Она была поймана участниками оперативного мероприятия в момент получения части оговоренной суммы.
По данным Управления внутренних дел Кашкадарьинской области, факт был выявлен в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Безопасная и здоровая страна».
За права потребовали 2000 долларов
В ходе оперативного мероприятия стало известно, что жительница Шахрисабзского района Д. Аманова обещала гражданину помочь в получении водительских прав категории «B» через своих знакомых.
За эту услугу она потребовала 2000 долларов США. Однако при получении 1800 долларов из оговоренной суммы она была задержана с поличным.
Женщина ранее уже была судима
В сообщении УВД отмечается, что Д. Аманова ранее была судима по статье 168 (мошенничество) и статье 211 (дача взятки) Уголовного кодекса.
По данному факту в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса.
Опасно доверять тем, кто обещает водительские права
Этот случай еще раз показывает, к каким последствиям может привести доверие лицам, обещающим получение водительских прав без экзаменов и установленных процедур, через связи.
Водительское удостоверение должно получаться законным путем, на основе установленных требований. Обещание «решить вопрос» за деньги может привести граждан не только к финансовым потерям, но и к правовым проблемам.
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