На международном саммите в Китае внимание СМИ привлекло разное отношение Си Цзиньпина к Владимиру Путину и Дональду Трампу. Различия в церемониях встречи двух глав государств, исполнении государственных гимнов, расположении на общей фотографии и местах за торжественным ужином стали самыми обсуждаемыми деталями в дипломатической среде.

Хотя эти ситуации могут показаться обычными протокольными деталями, на встречах с участием лидеров крупных держав каждое действие, жест и символический знак приобретают особое значение.

1. В аэропорту Трампа встречал лично Си Цзиньпин

Разница в церемониях встречи двух лидеров задала тон первому впечатлению. Если Владимира Путина встречал высокопоставленный китайский чиновник Цай Ци, то Дональда Трампа Си Цзиньпин встретил в аэропорту лично.

То, кто встречает лидеров во время государственных визитов, является одним из важных аспектов дипломатического протокола. Поэтому эта разница не осталась без внимания СМИ и наблюдателей.