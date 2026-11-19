Си Цзиньпин продемонстрировал разницу в отношении к Путину и Трампу: 4 детали в центре обсуждения
На международном саммите в Китае внимание СМИ привлекло разное отношение Си Цзиньпина к Владимиру Путину и Дональду Трампу. Различия в церемониях встречи двух глав государств, исполнении государственных гимнов, расположении на общей фотографии и местах за торжественным ужином стали самыми обсуждаемыми деталями в дипломатической среде.
Хотя эти ситуации могут показаться обычными протокольными деталями, на встречах с участием лидеров крупных держав каждое действие, жест и символический знак приобретают особое значение.
1. В аэропорту Трампа встречал лично Си Цзиньпин
Разница в церемониях встречи двух лидеров задала тон первому впечатлению. Если Владимира Путина встречал высокопоставленный китайский чиновник Цай Ци, то Дональда Трампа Си Цзиньпин встретил в аэропорту лично.
То, кто встречает лидеров во время государственных визитов, является одним из важных аспектов дипломатического протокола. Поэтому эта разница не осталась без внимания СМИ и наблюдателей.
2. При прибытии Путина звучал «Щелкунчик», при прибытии Трампа — гимн США
Музыкальное сопровождение церемонии встречи в зале саммита также вызвало дискуссии. Когда Путин вошел в зал, звучала музыка из балета Петра Чайковского «Щелкунчик».
Прибытие Трампа было встречено иначе: в его честь был исполнен государственный гимн США.
Разница между двумя случаями еще больше подогрела интерес к протокольным деталям саммита.
3. На общей фотографии Путин стоял отдельно
На общей фотографии трех глав государств также наблюдалась примечательная картина. Дональд Трамп и Си Цзиньпин стояли рядом, а Владимир Путин занял место отдельно от них.
На распространившемся видео запечатлено, как Си Цзиньпин и Трамп жестами указывают президенту России, где ему следует встать.
Этот эпизод вызвал обсуждения в социальных сетях. Однако само по себе расположение на фотографии не является достаточным основанием для окончательных выводов об отношениях между тремя странами.
4. На торжественном ужине Путин и Трамп не сидели за одним столом
На торжественном ужине в рамках саммита Владимир Путин и Дональд Трамп были рассажены за разные столы. По этой причине у двух президентов не было возможности пообщаться друг с другом.
Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
В дипломатии даже мелкие детали имеют большое значение
Эти четыре ситуации — от встречи в аэропорту до расположения на общей фотографии — стали самыми обсуждаемыми деталями саммита.
Конечно, не стоит интерпретировать каждое различие в дипломатическом протоколе как точный показатель политических отношений. Однако на встречах с участием лидеров крупных держав такие символические детали естественно привлекают внимание международной общественности.
Различный подход Си Цзиньпина к встрече Путина и Трампа лишь усилил дискуссии вокруг отношений Китая с двумя крупными державами.
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