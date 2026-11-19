Тяжелая травма на футбольном поле закончилась трагедией: что известно об Абеле Нуньесе?
Мировой футбол столкнулся с еще одной тяжелой и печальной утратой. Игрок молодежной команды аргентинского клуба «Эсейса» Абель Нуньес скончался в больнице в результате тяжелой травмы головы, полученной во время матча. После несчастного случая, произошедшего на поле 12 ноября 2026 года, врачи три дня боролись за его жизнь, однако 15 ноября юный талант скончался.
Как произошел несчастный случай на поле?
Согласно имеющимся данным, трагедия произошла в городе Хосе-К.-Пас провинции Буэнос-Айрес во время матча в рамках молодежного турнира под эгидой Ассоциации футбола Аргентины (АФА) (АФА Джувенилес К — пятый дивизион). В некоторых СМИ указывается, что погибшему футболисту было 16 лет, в других источниках сообщается, что ему было 18 лет.
В один из напряженных моментов встречи сильный удар соперника по мячу пришелся прямо в голову Абеля Нуньеса. От силы удара футболист мгновенно потерял сознание и упал на поле.
Хронология трагедии
Основные детали
Дата и место получения травмы
12 ноября 2026 года, город Хосе-К.-Пас (провинция Буэнос-Айрес)
Турнир и соперник
Турнир АФА Джувенилес К, матч против команды «Депортиво Мунис»
Медицинская помощь и последствия
Была проведена экстренная операция; скончался 15 ноября
Ситуация в больнице и официальная реакция
Сразу после инцидента медицинский персонал на поле оказал Нуньесу первую помощь и экстренно доставил его в ближайшую больницу. Несмотря на то, что в медицинском учреждении футболисту была проведена сложная операция, полученная травма оказалась несовместимой с жизнью, и в воскресенье его смерть была официально подтверждена.
В связи с этой тяжелой утратой руководство футбольного клуба «Эсейса» и президент Ассоциации футбола Аргентины (АФА) Клаудио Тапия выступили с заявлениями, выразив глубокие соболезнования членам семьи, товарищам по команде и близким покойного футболиста.
Как вы считаете, какие дополнительные меры следует принять в молодежном и детском футболе для защиты головы игроков от тяжелых травм и усиления медицинского контроля? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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