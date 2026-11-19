Мировой футбол столкнулся с еще одной тяжелой и печальной утратой. Игрок молодежной команды аргентинского клуба «Эсейса» Абель Нуньес скончался в больнице в результате тяжелой травмы головы, полученной во время матча. После несчастного случая, произошедшего на поле 12 ноября 2026 года, врачи три дня боролись за его жизнь, однако 15 ноября юный талант скончался.

Как произошел несчастный случай на поле?

Согласно имеющимся данным, трагедия произошла в городе Хосе-К.-Пас провинции Буэнос-Айрес во время матча в рамках молодежного турнира под эгидой Ассоциации футбола Аргентины (АФА) (АФА Джувенилес К — пятый дивизион). В некоторых СМИ указывается, что погибшему футболисту было 16 лет, в других источниках сообщается, что ему было 18 лет.

В один из напряженных моментов встречи сильный удар соперника по мячу пришелся прямо в голову Абеля Нуньеса. От силы удара футболист мгновенно потерял сознание и упал на поле.