В Испании объявлен трехдневный траур в связи с железнодорожной катастрофой

В Испании объявлен трехдневный официальный траур в связи с железнодорожной катастрофой, унесшей жизни десятков людей. Об этом 28 октября сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.

Он подчеркнул, что траур продлится с 29 по 31 октября. Траурные мероприятия охватят всю страну.

«Испания скорбит и обнимает пострадавших. Правительство Испании и все государство солидарны с пострадавшими и их семьями», — заявил Санчес.

Трагедия произошла вблизи города Урда в провинции Толедо в результате столкновения двух скоростных поездов, принадлежащих компаниям Ренфе и Ирё. По предварительным данным, один из поездов врезался в стоящий состав. Ведется расследование причин происшествия.

Согласно последним данным, в результате катастрофы погибли не менее 68 человек, 179 получили ранения. Около 50 из них получили тяжелые травмы. Еще 30 пассажиров получили легкие повреждения, им была оказана медицинская помощь. Сообщается, что число жертв может измениться в ходе спасательных работ.