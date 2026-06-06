Трагический инцидент в Ташкенте: автобус сбил пешехода

·50·Общество
Трагический инцидент в Ташкенте: автобус сбил пешехода

Сегодня, 6 июня, в городе Ташкенте в результате дорожно-транспортного происшествия скончался еще один человек. Об этом сообщило АО «Тошшаҳартрансхизмат».

По данным источников, около 13:40 в районе автобусной остановки «Куюлик дехканский базар» в Бектемирском районе электробус марки Ютонг, следовавший по маршруту № 45, при движении задним ходом сбил пешехода.

Автобусом управлял водитель 1994 года рождения, имеющий 7-летний стаж вождения. В результате происшествия пешеход 1991 года рождения получил тяжелые телесные повреждения и скончался на месте.

По данному факту следственным отделом ГУВД города Ташкента оформлены первоначальные документы и проводятся следственные действия.

АО «Тошшаҳартрансхизмат» выразило глубокие соболезнования семье и близким погибшего в связи с произошедшим.

ТашкентТошшаҳартрансхизматЮтонгБектемирский районГУВД города Ташкента
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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