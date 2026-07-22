Тяжелое ДТП на руднике Мурунтау: погибли двое рабочих

На руднике Мурунтау, принадлежащем Навоийскому горно-металлургическому комбинату (НГМК), произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения крупнотоннажного автосамосвала модели «SAT-783» и служебного автомобиля двое рабочих скончались на месте.

Пресс-служба НГМК подтвердила факт происшествия и сообщила, что причины случившегося изучаются в рамках специального расследования.

Инцидент произошел около 5:30 утра

Согласно официальной информации, ДТП произошло 21 июля около 5:30 утра на территории рудника Мурунтау.

По предварительным данным, легковой служебный автомобиль на повороте выехал на дорогу, по которой двигался автосамосвал «SAT-783». После этого произошло столкновение тяжелой техники и легковой машины.

На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно сильно поврежденный служебный автомобиль под автосамосвалом.

Двое сотрудников скончались на месте происшествия

В момент инцидента в служебном автомобиле находились двое рабочих. Сообщается, что один из них был водителем транспортного средства.

В результате столкновения оба сотрудника получили тяжелые травмы и скончались на месте происшествия.

На данный момент дополнительная информация о личностях погибших и их должностях на комбинате не разглашается.

НГМК выступил с официальным заявлением

Пресс-служба Навоийского горно-металлургического комбината распространила официальное заявление по поводу случившегося.

«Государственными контролирующими органами проводится специальное расследование, изучаются обстоятельства и причины возникновения дорожно-транспортного происшествия. Ответственными службами комбината принимаются дополнительные меры по предотвращению подобных несчастных случаев», — говорится в сообщении.

В комбинате заявили, что после завершения специального расследования будет внесена ясность в вопрос о том, было ли происшествие связано с технической неисправностью, нарушением правил безопасности движения или другими факторами.

Начато доследственное расследование

В настоящее время по данному факту проводятся доследственные мероприятия. Ответственные ведомства изучают ситуацию на месте происшествия, траекторию движения транспортных средств и соблюдение сотрудниками правил техники безопасности.

По итогам проверки ожидается правовая оценка факторов, приведших к ДТП, а также действий ответственных лиц.

В НГМК сообщили, что принимаются дополнительные меры по усилению безопасности движения тяжелой техники и служебных автомобилей на территории рудника.