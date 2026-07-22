Создатель Моторола Разр представил новый смартфон Лигхт Флип за 300 долларов

Состоялся официальный анонс нового устройства Лигхт Флип, разработанного в сотрудничестве с Таном Кайвеем и Джо Холлером — одними из ключевых создателей легендарного телефона Моторола Разр. Этот гаджет был специально разработан для пользователей, уставших от отвлекающих функций современных смартфонов и стремящихся к цифровому минимализму. Устройство выполнено в классическом форм-факторе «раскладушки», сочетая в себе простоту и стиль. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По словам Тана Кайвея, команда в течение нескольких лет изучала интересы представителей поколения З. Выяснилось, что многие молодые люди считают старые складные телефоны частью своего стиля, но жалуются на низкое качество существующих на рынке моделей. Стартап Лигхт решил заполнить эту нишу, объединив свою минималистичную концепцию с классическим форм-фактором.

Технические характеристики и возможности

Лигхт Флип работает на уникальной операционной системе Лигхт Фоне ОС. В ней доступен только самый необходимый набор приложений — будильник, календарь и калькулятор. Чтобы защитить пользователей от избыточного потока информации, разработчики отказались от сенсорного экрана, платежной системы NFC и даже от фронтальной камеры. Это делает устройство максимально простым и понятным.

Основной экран устройства представляет собой 2,8-дюймовую ОЛЭД-панель, внешнего дисплея нет. Согласно данным иксбт.ком, это решение было принято по желанию пользователей — на внешнем корпусе расположен лишь небольшой световой индикатор, уведомляющий о сообщениях. Корпус телефона выполнен из пластика вместо алюминия, что позволило снизить его стоимость.

Несмотря на ограниченную функциональность, Лигхт Флип поддерживает современные стандарты связи. Устройство работает в сетях 5Г и 4Г ЛТЭ, позволяет слушать музыку и подкасты. Также в нем есть 3,5-миллиметровый разъем для наушников, Bluetooth, порт USB-C, еСИМ и слот для Нано СИМ. Основная камера имеет разрешение 12 Мп.

Цена и цветовая гамма

Новая модель стала самым доступным устройством в линейке бренда Лигхт — ее цена установлена на отметке 300 долларов. Чтобы предоставить пользователям широкий выбор, производители планируют выпустить телефон в шести цветах:

Черный и темно-синий;

Красный и розовый;

Желтый и светло-серый.

В Узбекистане в последние годы также растет интерес к «детокс-гаджетам». Устройства, подобные Лигхт Флип, могут стать интересной альтернативой для местных пользователей, которые хотят отдохнуть от социальных сетей и бесконечных уведомлений, но при этом желают оставаться на связи.