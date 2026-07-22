Экологические правонарушения будут оцениваться по новым критериям

В Узбекистане предлагается оценивать некоторые правонарушения в сфере экологии в зависимости от их воздействия на окружающую среду и здоровье человека. В проекте нового регламента определены критерии выявления правонарушений с низким уровнем экономического воздействия.

В случае принятия документа к отдельным недостаткам, не нанесшим серьезного экологического ущерба и подлежащим устранению в короткие сроки, будет применяться индивидуальный подход, исходя из особенностей каждого конкретного случая.

Какие случаи могут быть оценены как имеющие низкое воздействие?

Согласно проекту регламента, чтобы признать правонарушение имеющим низкий уровень экономического воздействия, оно не должно нанести существенного вреда природной среде, здоровью человека или природным ресурсам.

Также должна существовать возможность устранения последствий правонарушения в короткие сроки.

К такой категории предлагается относить нарушения, совершенные впервые или не носящие систематического характера. Однако каждый случай будет изучаться отдельно и не будет автоматически классифицироваться как легкое правонарушение.

Задержка отчетности также включена в список

В проекте приведен ряд случаев, которые могут быть оценены как имеющие низкое воздействие.

В частности:

незначительная задержка экологической отчетности;

технические ошибки при учете отходов;

невыполнение работ по озеленению в установленные сроки;

допущение небольших расхождений в экологических расчетах;

другие недостатки, фактически не нанесшие вреда окружающей среде.

Например, если техническую ошибку в отчете можно быстро исправить и она не нанесла вреда природе, уровень воздействия такого случая может быть оценен как низкий.

Размер ущерба станет основным критерием

При определении степени тяжести правонарушения будет учитываться несколько факторов.

Прежде всего, изучается факт нанесения ущерба окружающей среде и его размер. Также оценивается продолжительность последствий, скорость, с которой можно устранить недостаток, и влияние ситуации на экологическую и социальную безопасность.

Если правонарушение создает серьезную угрозу здоровью людей, воде, воздуху, почве или другим природным ресурсам, оно не может быть оценено как случай с низким воздействием.

Инспекция будет изучать каждый случай отдельно

Согласно проекту, Инспекция экологического контроля будет анализировать каждое выявленное правонарушение в индивидуальном порядке.

Сотрудники инспекции изучат причины возникновения ситуации, последствия и возможности их устранения. После этого предусмотрена выдача соответствующих рекомендаций по исправлению недостатков.

Такой подход позволит отделить случайные и быстро устранимые технические недочеты от правонарушений, наносящих серьезный ущерб окружающей среде.

Документ пока находится на стадии проекта

Данные критерии пока предусмотрены в проекте регламента и не являются окончательными действующими правилами.

В случае принятия документа будет сформирован механизм подхода к правонарушениям в сфере экологии, основанный на степени ущерба, повторяемости и последствиях. Ожидается, что это послужит применению мер контроля соразмерно каждому конкретному случаю.