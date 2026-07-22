23 июля ожидается рост курса доллара

·98·Экономика
23 июля ожидается рост курса доллара

Ожидается, что курс доллара, действующий 23 июля, вырастет примерно на 58–59 сумов.

Лучшие курсы продажи доллара банками:

Infinbank — 12 000 сумов.
Asakabank — 11 985 сумов.
• Davrbank — 11 985 сумов.
• Universalbank — 11 985 сумов.
Anorbank — 11 985 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара банками:

• Hayotbank — 12 020 сумов.
• Asia Alliance Bank — 12 025 сумов.
• Aloqabank — 12 030 сумов.
• Agrobank — 12 030 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

InfinbankAsakabankAgrobankAloqabankAnorbank
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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