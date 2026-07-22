23 июля ожидается рост курса доллара
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
• Infinbank — 12 000 сумов.
• Hayotbank — 12 020 сумов.
Ожидается, что курс доллара, действующий 23 июля, вырастет примерно на 58–59 сумов.
Лучшие курсы продажи доллара банками:
• Infinbank — 12 000 сумов.
• Asakabank — 11 985 сумов.
• Davrbank — 11 985 сумов.
• Universalbank — 11 985 сумов.
• Anorbank — 11 985 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара банками:
• Hayotbank — 12 020 сумов.
• Asia Alliance Bank — 12 025 сумов.
• Aloqabank — 12 030 сумов.
• Agrobank — 12 030 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы
…