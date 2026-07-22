Выпал из Кобалт или произошло что-то другое? Смерть 24-летнего парня вызвала вопросы

Гибель 24-летнего Асадбека Борибоева, жителя Дустликского района Джизакской области, в Сырдарьинской области вызвала широкий общественный резонанс. В то время как официальные данные гласят, что он выбросился из движущегося автомобиля, близкие погибшего смотрят на это происшествие под другим углом.

По словам родственников, 29 июня, возвращаясь домой из Ташкента, Асадбек позвонил членам семьи и сказал, что заночует у родственников в Сырдарьинском районе. Вскоре после этого, около полуночи, пришло сообщение о том, что он находится в тяжелом состоянии.

Дядя погибшего Аскар Шарипов утверждает, что, когда они прибыли в больницу, у парня была сломана шея, и под утро он скончался. По его словам, очевидцы происшествия заявили, что Асадбек пытался выйти из движущегося автомобиля Кобалт, в котором находились нетрезвые люди, и упал.

Однако близкие погибшего скептически относятся к этой версии. По их мнению, некоторые травмы на теле не похожи на последствия обычного падения.

«Лицо почти не повреждено, но на обеих руках и в области поясницы есть синяки. Эта ситуация вызвала у нас различные подозрения», — говорит дядя погибшего.

По его словам, показания участников происшествия также противоречат друг другу. Некоторые говорили, что Асадбек выпал из Кобалт, другие утверждали, что его доставили в больницу на автомобиле Дамас. Кроме того, вопросы у родственников вызвало и то, что тело привезли уже обмытым и завернутым в белую простыню.

Близкие погибшего потребовали проведения объективного и всестороннего расследования и сообщили, что передали одежду и личные вещи Асадбека в правоохранительные органы.

Согласно информации пресс-службы Генеральной прокуратуры, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ОВД Сырдарьинского района 30 июня. По предварительным данным, Асадбек Борибоев, ехавший на переднем сиденье автомобиля, несколько раз просил водителя остановить транспортное средство. Однако, поскольку автомобиль не остановился, зафиксировано, что он выбросился из движущегося транспорта.

В официальном сообщении говорится, что парень скончался от полученных тяжелых телесных повреждений, несмотря на оказанную врачами медицинскую помощь.

В заключении первичной судебно-медицинской экспертизы также указано, что причиной смерти стали травмы, полученные в результате падения из движущегося автомобиля.

В настоящее время прокуратурой Сырдарьинского района по данному факту проводятся доследственные мероприятия. Ожидается, что итоги расследования внесут ясность и дадут правовую оценку всем аспектам произошедшего.