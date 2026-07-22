Склады Wildberries снова под ударом: есть погибшие и пострадавшие

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Склады Wildberries снова под ударом: есть погибшие и пострадавшие

В логистических центрах Wildberries, расположенных в российских городах Краснодар и Невинномысск, произошли крупные пожары после атак беспилотников. В первоначальных сообщениях говорилось о восьми пострадавших, однако позже местные власти уточнили, что в Краснодарском крае ранения получили 10 человек, а в Армавире погиб один рабочий.

Основатель и руководитель Wildberries Татьяна Ким подтвердила факт ударов по складам компании в Краснодаре и Невинномысске. Атаки произошли в ночь на 22 июля, для тушения пожаров были привлечены значительные силы спасателей.

В Краснодаре загорелся логистический центр

Пожар на территории склада в Краснодаре начался после того, как комплекс Wildberries был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности. Изначально городская администрация сообщала о госпитализации трех пострадавших.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки на складской комплекс пострадали 10 человек. К тушению пожара были привлечены вертолет и 105 специалистов.

На кадрах, распространившихся в социальных сетях и верифицированных агентством Reuters, виден столб густого дыма над складом в Краснодаре.

Обломки дронов упали на жилые дома

По данным оперативного штаба Краснодарского края, обломки беспилотников упали на два многоквартирных дома в Краснодаре. В станице Динской повреждения получили два частных дома.

В этих местах люди не пострадали. Зафиксированы повреждения окон и балконов некоторых зданий, а также территории гаражей.

В Невинномысске за медицинской помощью обратились пять человек

В городе Невинномысск Ставропольского края логистический центр Wildberries также был эвакуирован. Позже на складе произошел сильный пожар.

Изначально сообщалось о двух пострадавших, затем число обратившихся за медицинской помощью выросло до пяти человек. Им была оказана амбулаторная помощь, госпитализация не потребовалась.

В Армавире на нефтебазу было направлено более 16 дронов

Администрация Армавира назвала эту атаку одной из крупнейших за последнее время. По данным местных властей, на нефтебазу в северной промышленной зоне было направлено более 16 беспилотников.

В результате возник пожар на площади около 800 квадратных метров. Хотя изначально информация о пострадавших не поступала, позже Reuters со ссылкой на местных чиновников сообщило, что в результате падения обломков дрона на одно из предприятий в Армавире погиб рабочий.

В ходе предыдущей атаки погибли восемь рабочих

Это стало второй крупной атакой на инфраструктуру Wildberries за несколько дней. 18 июля в результате ударов по логистическим центрам в городах Котовск и Электросталь погибли восемь рабочих и десятки людей получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что склады, ставшие целями предыдущих атак, использовались для поставок комплектующих для беспилотников и навигационного оборудования. Кремль отверг утверждения о том, что Wildberries занималась военными поставками.

Украинская сторона пока не дала официальных комментариев по поводу новых атак 22 июля. Wildberries также не раскрыла общую сумму нанесенного ущерба.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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