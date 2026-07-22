В Кашкадарье электромонтер задержан при получении 2,5 млн сумов

·54·Общество
В Кашкадарье электромонтер задержан при получении 2,5 млн сумов

В Нишанском районе Кашкадарьинской области задержан электромонтер, который требовал деньги за то, чтобы не оформлять факт незаконного использования электроэнергии. Он был пойман с поличным при получении оставшихся 2,5 млн сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время ведутся следственные действия.

За отказ от составления акта требовали 4 млн сумов

Оперативное мероприятие было проведено сотрудниками Нишанского районного отдела Департамента при Генеральной прокуратуре совместно с другими правоохранительными органами.

Согласно данным доследственной проверки, электромонтер предприятия электрических сетей Нишанского района А.И. использовал свое служебное положение.

Он пообещал не составлять акт по факту незаконного использования электроэнергии в доме гражданина Ш.Х. Сообщается, что взамен электромонтер потребовал 4 млн сумов.

Часть денег он получил ранее

Согласно информации, электромонтер уже получил 1,5 млн сумов из оговоренной суммы.

После этого он планировал получить оставшиеся 2,5 млн сумов. Правоохранительные органы организовали оперативное мероприятие по данному факту.

А.И. был задержан с поличным при получении 2,5 млн сумов.

Сообщается о злоупотреблении служебными полномочиями

По версии следственных органов, электромонтер, используя свои служебные обязанности, пытался скрыть выявленное нарушение.

В случаях незаконного использования электроэнергии в установленном порядке должен быть составлен акт и рассчитан нанесенный ущерб. Однако в данном случае сотрудник подозревается в получении денег за невыполнение этой процедуры.

Возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех деталей происшествия, процесса вымогательства денег и других возможных участников.

Также ожидается, что будет дана правовая оценка степени незаконного использования электроэнергии в доме гражданина и размеру возможного ущерба, нанесенного государству.

На данный момент обвинения, предъявленные электромонтеру, основаны на данных следствия. Его вина будет подтверждена только вступившим в законную силу приговором суда.

КашкадарьяНишанГенеральная прокуратура
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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