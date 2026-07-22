Новый порядок для онлайн-торговли: будет выдаваться подтверждение с QR-кодом

·31·Узбекистан
Новый порядок для онлайн-торговли: будет выдаваться подтверждение с QR-кодом

В Узбекистане предлагается внедрить новый уведомительный порядок начала и прекращения деятельности операторов электронной коммерции. Согласно проекту положения, перед началом работы операторы будут обязаны направлять электронное уведомление в уполномоченный орган через специальную информационную систему.

Планируется, что предпринимателям, полностью соответствующим требованиям, в течение одного рабочего дня будет оформляться электронное подтверждение с QR-кодом.

Работа без уведомления может быть запрещена

Согласно проекту, оператор электронной коммерции не сможет осуществлять деятельность, не уведомив об этом уполномоченный орган.

Уведомление должно быть отправлено в электронной форме до начала работы оператора. Для этого процесса предусмотрен запуск специальной информационной системы.

Таким образом, государство сможет сформировать единую и обновляемую базу данных об операторах, осуществляющих деятельность в сфере электронной коммерции.

Заявка будет отправляться через OneID

Уведомление будет подаваться через Единую систему идентификации — OneID. В нем должны быть указаны основные сведения об операторе.

В частности:

  • полное наименование юридического лица;

  • идентификационный номер налогоплательщика;

  • юридический адрес;

  • сведения о руководителе;

  • банковские реквизиты;

  • другие данные, необходимые для ведения деятельности.

Планируется, что уведомление, отправленное в соответствии с установленными требованиями, будет приниматься в тот же день.

Подтверждение будет готово за один рабочий день

После принятия уведомления оператору в течение одного рабочего дня будет оформлено электронное подтверждение с QR-кодом.

Ожидается, что с помощью QR-кода можно будет проверить информацию об операторе и убедиться, что он уведомил уполномоченный орган в установленном порядке.

В проекте также могут быть установлены правила относительно срока действия подтверждения и порядка его обновления.

Какие требования предъявляются к операторам?

Операторы электронной коммерции должны быть зарегистрированы в Узбекистане в качестве юридического лица.

Также они должны:

  • соблюдать законодательство об электронной коммерции;

  • соблюдать требования по защите персональных данных;

  • соблюдать правила защиты прав потребителей;

  • соблюдать рекламное и налоговое законодательство.

От оператора требуется наличие информационной системы, необходимой для оказания услуг, а также обеспечение возможности использования онлайн-контрольно-кассовой техники или виртуальной кассы.

Нарушение правил может привести к прекращению деятельности

В проекте положения также предусмотрены механизмы контроля за деятельностью операторов электронной коммерции.

Если оператор нарушит установленные требования, уполномоченный орган может временно приостановить его деятельность. В случае серьезных или повторных нарушений предусмотрено прекращение деятельности на основании решения суда.

Оператор, добровольно прекращающий свою деятельность, также должен будет уведомить об этом уполномоченный орган через специальную систему.

Документ пока находится на стадии проекта

Данный порядок пока предусмотрен в проекте положения и не является окончательным действующим правилом.

Если документ будет принят, то для маркетплейсов, интернет-магазинов и других операторов, оказывающих услуги в сфере электронной торговли, отправка электронного уведомления перед началом деятельности может стать обязательной.

УзбекистанOneID
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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