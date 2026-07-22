Эльдор Шомуродов: «Сыграть на чемпионате мира было моей самой большой мечтой»

·60·Общество
Эльдор Шомуродов: «Сыграть на чемпионате мира было моей самой большой мечтой»

Капитан национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов в программе «Nima gap?» откровенно рассказал об одной из главных целей своей футбольной карьеры.

По словам Шомуродова, он никогда не представлял, что выйдет на поле в качестве капитана сборной на чемпионате мира. Однако участие в мундиале вместе со сборной Узбекистана было его самой заветной мечтой.

«У меня не было мыслей о том, что я буду участвовать в чемпионате мира в качестве капитана. Но сыграть на чемпионате мира было моей огромной мечтой. Я часто представлял это себе. Всегда думал: Узбекистан должен выйти на чемпионат мира, и если мне повезет застать это время, это будет счастьем. Слава Богу, эта мечта сбылась. Для меня участие в чемпионате мира в качестве капитана сборной — это огромное достижение», — сказал Эльдор Шомуродов.

Эти искренние слова футболиста были тепло встречены болельщиками в социальных сетях. Многие выразили радость по поводу того, что мечта капитана осуществилась.

Эльдор ШомуродовУзбекистанНима гап?
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