Новый главнокомандующий в Украине: Михаил Драпатый сменил Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении назначить генерал-майора Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами страны. Соответствующие решения будут официально оформлены 22 июля.

Zamin.уз представляет подробности важных перестановок в руководстве армии, биографию нового главнокомандующего и причины, стоящие за этим назначением.

Кто такой Михаил Драпатый и как он пришел на эту должность?

43-летний генерал-майор Михаил Драпатый, занимавший с июня 2025 года пост командующего Объединенными силами, теперь возглавит украинскую армию. Президент сообщил, что это решение было принято после обсуждения будущей структуры Генерального штаба и вопросов дальнейшего развития армии.

Военный путь: Драпатый начал свою карьеру в 72-й отдельной механизированной бригаде в качестве командира взвода.

Награда: В 2016 году был награжден орденом «Народный герой Украины».

Опыт: После назначения Сырского главнокомандующим в 2024 году Драпатый руководил Сухопутными войсками, а также сыграл важную роль в организации обороны на Харьковском направлении и срыве наступления российских войск.

По данным местных СМИ, эти изменения в руководстве армии произошли на фоне массовых протестов, начавшихся после отставки бывшего министра обороны Михаила Федорова. Часть участников протестов требовала назначить главнокомандующим именно Драпатого.

За два дня до этого решения Зеленский провел встречи с высокопоставленными военными, такими как заместитель начальника Генштаба Владимир Горбатюк и командир 3-й штурмовой бригады Андрей Билецкий, чтобы рассмотреть кандидатуры на смену Сырскому.

Благодарность Сырскому и его заслуги

Президент Зеленский выразил особую благодарность действующему главнокомандующему Александру Сырскому за проделанную работу:

Владимир Зеленский: «Александр Сырский внес огромный вклад в достижение важных и стратегических результатов для Украины в обороне Киева, контрнаступлении в Харьковской области и операциях на Курском направлении».

Отношения с бывшим министром Федоровым и проблема выплат

Александр Сырский заявил, что был удивлен сообщениями в СМИ о якобы имевших место конфликтах с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым. Он подчеркнул, что их отношения с министром были рабочими, и открыто извинился перед Федоровым.

Также Сырский раскрыл причину перебоев в денежном довольствии военных:

Бывший министр Федоров направил часть средств, предназначенных для выплат военным, на закупку беспилотных летательных аппаратов (дронов) .

В результате возникли проблемы с денежным обеспечением военнослужащих.

В настоящее время правительство Украины ищет возможности для своевременной и полной выплаты довольствия всем военнослужащим.

Справка о новом главнокомандующем Вооруженными силами Украины