Челси хочет подписать Джона Стоунза, ставшего свободным агентом

·53·Спорт
Челси хочет подписать Джона Стоунза, ставшего свободным агентом

Лондонский клуб Челси начал работу над неожиданным трансфером. Согласно сообщению издания Даилй Маил, «аристократы» рассматривают возможность приобретения опытного защитника Джона Стоунза, у которого истек контракт с Манчестер Сити и который в данный момент находится в статусе свободного агента. 32-летний футболист сборной Англии завоевал множество трофеев, и его переход на правах бесплатного трансфера заинтересовал руководство лондонского клуба. Об этом сообщает Goal.com.

Хотя ранее представители клуба опровергали слухи, связанные со Стоунзом, в данный момент готовится почва для переговоров. В настоящее время футболист находится в отпуске после чемпионата мира 2026 года. Напомним, что Стоунз дошел до полуфинала со сборной Англии и принимал участие в матче против Аргентины. Считается, что его богатый опыт и победы в Лиге чемпионов станут отличным усилением для оборонительной линии Челси.

Конкуренция в защите и планы нового тренера

Челси не одинок в этом стремлении. По сообщениям, Арсенал также проявляет интерес к Джону Стоунзу. Микель Артета планирует укрепить оборону после проблем с травмами у Вильяма Салиба. Однако успешный опыт Челси по интеграции в команду ветеранов, таких как Тьяго Силва, может повысить их шансы. Новый главный тренер лондонцев Хаби Алонсо нуждается в опытных исполнителях, чтобы вернуть команду на европейскую арену.

В то же время клуб активен и в других трансферных направлениях. В частности, ведутся переговоры по защитнику Кристал Пэлас Максансу Лакруа. Сообщается, что совладелец Челси Бехдад Эгбали встречался в Нью-Йорке с председателем клуба-соперника Стивом Пэришем. Также в поле зрения скаутов находится 21-летний талант из Комо Хакобо Рамон. Клуб намерен подписать как минимум одного центрального защитника до закрытия трансферного окна.

Однако не все трансферы проходят гладко. Предложение в 64 миллиона фунтов стерлингов за полузащитника Борнмута Алекса Скотта было отклонено. Несмотря на то, что футболист отказывается подписывать новый контракт, «вишни» твердо заявляют, что не намерены его продавать. Челси же продолжает борьбу за молодого таланта.

Что касается усиления линии атаки, Челси уже добился ряда успехов. Клуб официально объявил о покупке Моргана Роджерса из Астон Виллы за рекордную сумму. Как добавляет издание Goal.com, команда решила сохранить воспитанника своей академии Джоша Ачемпонга, отклонив все предложения по нему. Ожидается, что приход Джона Стоунза станет своеобразной школой для таких молодых талантов.

ЧелсиМанчестер СитиДжон СтоунзТрансферыАнглийская Премьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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