Самый неожиданный поворот в истории Range Rover: представлен первый электрический кроссовер

Знаменитый британский бренд Range Rover открывает новую главу в своей истории, представив первые изображения первого полностью электрического кроссовера компании — Range Rover GT. Этот автомобиль значительно отличается от традиционных внедорожников бренда не только типом двигателя, но и своим внешним видом и философией. По данным иксбт.ком, новая модель описывается как транспортное средство с самым «легковым» дизайном в семействе Range Rover. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает.

Новый Range Rover GT построен на специально разработанной платформе ЭМА (Электрифиед Модулар Арчитектуре). Производители заявляют, что автомобиль заново открывает сегмент Гран Турисмо. Он предназначен для путешествий на дальние расстояния, сочетая в себе элегантность, идеальные пропорции и высокий уровень комфорта, присущий бренду. При этом он сохранил возможности передвижения в условиях бездорожья, недоступные обычным автомобилям класса GT.

Минимализм и оазис спокойствия

Интерьер автомобиля создан на основе совершенно нового подхода. Инженеры компании называют салон «оазисом спокойствия». Особое внимание здесь уделено минимизации визуального хаоса и максимальному снижению акустических шумов. Примечательно, что вместо традиционной приборной панели установлен единый экран, отображающий всю необходимую информацию, что позволяет водителю не отвлекаться.

Еще одна интересная деталь дизайна салона — скрытые дефлекторы вентиляции, проходящие по всей ширине, и приборная панель, отделанная ткаными текстильными материалами. Дизайнеры Range Rover несколько лет работали над адаптацией формулы GT к стилю бренда. В результате появился кроссовер, который является функционально и эстетически совершенным, но визуально выглядит легче классических моделей Range Rover.

В настоящее время прототипы Range Rover GT проходят финальные этапы дорожных испытаний. По словам представителей компании, эта модель играет решающую роль в будущей стратегии электрификации бренда. В то время как спрос на премиальные электромобили растет и на автомобильном рынке Узбекистана, эта новость, несомненно, будет интересна местным автолюбителям.

Подробные технические характеристики нового электромобиля, емкость аккумулятора и запас хода на одном заряде ожидаются к официальному анонсу до конца текущего года. Range Rover GT — это не только технологическая новинка, но и смелый шаг бренда по трансформации своего традиционного облика в соответствии с современными тенденциями.