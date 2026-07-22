Большие перемены в пенсионной системе: государство может добавлять 50 процентов к накоплениям

В Узбекистане выдвинут ряд важных предложений, направленных на обновление пенсионной системы. Среди них — повышение ограничения на максимальный размер пенсии, внедрение новой добровольной накопительной системы и изменение порядка расчета пенсий.

Также планируется запуск мобильного приложения «Mening pensiyam» («Моя пенсия»), чтобы граждане могли отслеживать свой трудовой стаж, социальные налоги и накопленные средства через телефон.

Пересмотр ограничений для высокооплачиваемых работников

По словам директора Пенсионного фонда Мурода Отажонова, на практике при расчете пенсии учитывается только та часть заработной платы, которая не превышает 6 миллионов сумов.

По этой причине даже у сотрудника с зарплатой 15 миллионов сумов максимальная пенсия составляет примерно 3,3 миллиона сумов.

Согласно новому предложению, планируется повысить верхний предел заработной платы, учитываемый при расчете пенсии. Если инициатива будет принята, пенсии граждан, получавших высокую зарплату и уплачивавших больше социальных налогов, могут вырасти.

Однако точный размер нового ограничения пока не разглашается.

Если работник отчисляет 5 процентов, государство добавляет еще 50 процентов

Одним из главных новшеств является предложение о внедрении добровольной накопительной пенсионной системы.

Согласно плану, работник может по своему желанию направлять 5 процентов своей ежемесячной зарплаты в Пенсионный фонд. Государство же будет добавлять еще 50 процентов от суммы, внесенной работником.

Например, если сотрудник с зарплатой 7 миллионов сумов будет ежемесячно перечислять в фонд 350 тысяч сумов, предполагается, что государство будет дополнительно добавлять ему 175 тысяч сумов.

Согласно приведенным расчетам, если такой работник при действующей системе за 20 лет накопит примерно 5 миллионов сумов, то благодаря новому механизму эта сумма может достичь 126 миллионов сумов.

Данная цифра является предварительным расчетом, а окончательный результат будет зависеть от условий системы, продолжительности выплат и других факторов.

Пенсия может рассчитываться на основе 20-летнего дохода

На практике размер пенсии рассчитывается исходя из заработной платы за любые 5 лет подряд в течение последних 10 лет трудовой деятельности сотрудника.

В новом предложении планируется определять пенсию исходя из заработной платы, полученной за 20 лет трудовой деятельности.

Это изменение может позволить более полно учитывать многолетний труд и доходы гражданина. В то же время, для кого новая формула будет выгодной, а для кого менее, станет ясно после публикации точного порядка расчета.

Будет запущено приложение «Mening pensiyam»

Также планируется усиление цифрового контроля в пенсионной системе. Для этого предусмотрено создание мобильного приложения под названием «Mening pensiyam».

Через приложение граждане смогут в режиме реального времени отслеживать:

трудовой стаж;

официальную заработную плату;

уплаченные социальные налоги;

накопленные пенсионные средства.

Этот сервис позволит гражданам выявлять ошибки в своих данных до выхода на пенсию и своевременно их исправлять.

Предложения еще не являются действующими правилами

Озвученные изменения пока находятся на стадии предложений и планов. Окончательные решения о том, когда они будут внедрены, каким будет новый предел пенсии и кто сможет воспользоваться механизмом добровольных накоплений, еще не приняты.

Если данные инициативы будут приняты, это может стать одним из самых значительных изменений в пенсионной системе Узбекистана за последние годы.