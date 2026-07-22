Узбекистанцев могут привлечь к работе на Минском автомобильном заводе

·63·Общество
Узбекистанцев могут привлечь к работе на Минском автомобильном заводе

Обсуждался вопрос создания новых возможностей трудоустройства для граждан Узбекистана на одном из крупнейших промышленных предприятий Беларуси — «Минском автомобильном заводе» (МАЗ). Стороны договорились о привлечении квалифицированных специалистов на вакантные места и ускорении процессов найма.

Переговоры прошли в рамках рабочего визита делегации Узбекистана в Беларусь во главе с заместителем директора Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Элёром Тоштемировым.

Обсуждены вакансии на заводе

Делегация Узбекистана встретилась с руководством «Минского автомобильного завода» и рассмотрела возможности заполнения имеющихся на предприятии вакансий за счет граждан Узбекистана.

На переговорах особое внимание было уделено вопросам расширения сотрудничества в сфере трудовой миграции, а также ускорению процессов отбора кандидатов и их трудоустройства.

Стороны стремятся привлекать работников не стихийно, а исходя из конкретных потребностей и профессиональных требований завода.

Есть потребность в квалифицированных специалистах

По итогам встречи была достигнута договоренность об усилении практического сотрудничества по привлечению квалифицированных узбекистанских специалистов, соответствующих потребностям «Минского автомобильного завода».

Ожидается, что в этом процессе будут учитываться профессиональная квалификация кандидатов, их опыт работы и соответствие условиям труда на заводе.

На данный момент точное количество вакансий на предприятии, требуемые специальности и размер заработной платы не разглашаются. Эта информация может быть дополнительно объявлена после начала процессов найма.

Проведена встреча с узбекистанцами, работающими на заводе

В рамках визита делегация также встретилась с гражданами Узбекистана, осуществляющими трудовую деятельность на «Минском автомобильном заводе».

Сообщается, что на встрече обсуждались условия труда и проживания работников, их отношения с работодателем, а также возможные проблемы, с которыми они сталкиваются.

Подобные диалоги имеют важное значение для защиты прав граждан, работающих за рубежом, выявления существующих недостатков и улучшения последующих процессов трудоустройства.

Главная цель — законный и безопасный труд

В завершение визита была подчеркнута важность дальнейшего развития практических связей между Узбекистаном и Беларусью в сфере трудовой миграции.

Стороны намерены продолжить сотрудничество по обеспечению граждан Узбекистана безопасными, законными и достойными условиями труда за рубежом.

Теперь основное внимание будет уделено объявлению конкретных требований к вакансиям на «Минском автомобильном заводе», порядку отбора кандидатов и срокам приема на работу.

УзбекистанМинский автомобильный заводБеларусьЭлёр Тоштемиров
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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