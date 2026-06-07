В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали

·598·Общество
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали

Неприятный инцидент с участием детей в одном из детских садов Шымкента вызвал широкое обсуждение в социальных сетях. В распространенных видео видно, как воспитатели во время приема пищи раздали детям бананы, сфотографировали их, а затем забрали фрукты обратно.

По данным городского управления образования, инцидент произошел в феврале 2026 года. В ходе проверки от сотрудников детского сада были получены объяснительные записки, а трое работников, запечатленных на видео, уволены.

Инцидент был выявлен при просмотре записей с камер видеонаблюдения в детском саду. Ранее сообщалось, что одного из детей заперли в отдельной комнате, после чего он упал со стола. После этого родители потребовали предоставить записи с камер.

В настоящее время все материалы направлены в соответствующие органы. Окончательное решение будет принято уполномоченными органами.

Шымкент
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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