Сотрудник Минобороны, допустивший домогательства, арестован на 5 суток

·48·Общество
Сотрудник Минобороны, допустивший домогательства, арестован на 5 суток

Защита прав и свобод женщин в нашей стране, жесткая борьба с любыми формами насилия и унижения в их отношении являются одним из приоритетных направлений государственной политики. В очередной раз подтверждено, что каждое лицо, нарушившее закон, независимо от личности и занимаемой должности, неизбежно привлекается к ответственности. В частности, судом вынесен соответствующий приговор ответственному сотруднику системы Министерства обороны, совершившему непристойные действия в отношении женщины-пассажирки в городе Ахангаран Ташкентской области.

Как выяснилось, 39-летний мужчина, работающий в системе Министерства обороны, совершал домогательства к женщине-пассажирке в своем личном автомобиле с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей. После таких непристойных и унижающих действий в салоне автомобиля пострадавшая, решившая защитить свою честь и права, немедленно обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Судебное заседание: признание вины и просьба о снисхождении

По данному негативному инциденту в установленном законом порядке было проведено оперативное расследование, все собранные документы переданы в суд для рассмотрения. В ходе судебного заседания, находившегося в центре внимания широкой общественности, подробно изучены обстоятельства дела:

  • Признание вины: Данный сотрудник Министерства обороны признал совершенное правонарушение и полностью сознался в содеянном.

  • Обоснование: В своей речи подсудимый, ссылаясь на то, что является единственным кормильцем в семье и имеет иждивенцев, просил судебную коллегию максимально смягчить наказание.

Наказание по Кодексу об административной ответственности

Судебные органы, всесторонне, объективно и на основе принципа верховенства закона рассмотрев дело, назначили правонарушителю соответствующее наказание. Правовые основания наказания отражены в следующей сводной таблице:

Статья, по которой привлечен к ответственности

Вид совершенного правонарушения

Назначенное судом строгое наказание

Часть 1 статьи 41-1 КоАП Республики Узбекистан

Сексуальные домогательства и непристойные действия, совершенные против воли лица.

Административный арест сроком на 5 суток назначен.

Комментарий Замин: Установление в нашем законодательстве четких мер наказания за любые сексуальные домогательства и приставания к женщинам на улице, в общественном транспорте или в пассажирских автомобилях было очень правильным шагом. Совершение таким 39-летним мужчиной, который должен быть защитником страны и спокойствия, будучи сотрудником Минобороны, такого отвратительного поступка не соответствует никаким нормам. Тот факт, что он является единственным кормильцем семьи, также не смог освободить его от ответственности перед законом. Назначенный 5-суточный арест должен стать серьезным уроком не только для этого лица, но и для других лиц, пытающихся унизить честь женщин. Уважение к женщинам в обществе всегда должно быть на высоком уровне!

Следите вместе с нами на страницах Замин за строгими судебными решениями по обеспечению верховенства закона в нашей стране, важными событиями в нашей общественной жизни и самыми достоверными оперативными новостями!

Ташкентская областьАхангаранМинистерство обороны
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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