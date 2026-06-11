Необычная овчарня в Бишкеке удивила интернет

Видео с необычной овчарней, расположенной в Бишкеке, вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. На кадрах видно, что предприниматель создал для своих овец современные и чистые условия, и даже имеет возможность наблюдать за ними через окно своего офиса на рабочем месте.

Условия, созданные в овчарне, значительно отличаются от обычного животноводства: особое внимание уделено чистоте, создана комфортная среда для животных. Это вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей.

В комментариях одни оценивают такой подход как «пример заботы о животных и современного животноводства», в то время как другие подчеркивают, что «такая роскошь для обычных овец — это лишние расходы».