В Ташкентe 86-летнюю женщину обнаружили запертой в собственном доме

В социальных сетях широкое обсуждение вызвали видеоролики о том, что проживающая в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента 86-летняя женщина несколько дней оставалась одна в запертом снаружи доме. Национальное агентство социальной защиты и Генеральная прокуратура дали официальные комментарии по данному инциденту.

Как выяснилось, инцидент был запечатлен специалистом по открыванию дверей. К нему поступило обращение о том, что в одном из многоэтажных домов не открывается дверь пожилой женщины.

После прибытия по адресу и открывания двери оставшаяся в одиночестве женщина сообщила, что ее заперли снаружи и она несколько дней голодала.

Согласно официальным данным, данная квартира ранее была оформлена в нотариальном порядке на имя другого лица.

В Национальном агентстве социальной защиты сообщили, что взяли этот случай под контроль. Ответственные лица выехали на место происшествия и изучили социальное и медицинское состояние гражданки.

Установлено, что Л. Журавлевой с 11 июня 2026 года был выделен ваучер на оказание социально-бытовых услуг в домашних условиях, ей оказывали услуги четыре раза в неделю.

Согласно заключению районного медицинского объединения, женщина находилась под наблюдением врачей с диагнозом когнитивные нарушения и сосудистая деменция. В результате дополнительного медицинского осмотра у нее подтвердились заболевания: дисциркуляторная энцефалопатия 2–3-й степени, когнитивные нарушения, сосудистая деменция и распространенный остеохондроз.

По заключению специалистов, память и мыслительные способности женщины значительно снизились, ей было трудно самостоятельно принимать пищу и справляться с повседневными потребностями. Также отмечалось, что ее одиночество может привести к опасным ситуациям.

После этого гражданка центром социальных услуг «Инсон» была помещена в Центр социальной поддержки. В настоящее время ей оказывается круглосуточный уход и медицинское обслуживание, сообщается, что ее состояние стабильно.

В ходе проверки в Агентстве сообщили, что сотрудники районного центра «Инсон» и медицинского объединения вовремя не оценили ухудшение состояния женщины. В связи с этим ответственные сотрудники были освобождены от занимаемых должностей.