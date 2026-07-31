Страшное ДТП в Андижане: в Тракер находился 21 ребенок, погибла 6-летняя девочка

·117·Общество
Страшное ДТП в Андижане: в Тракер находился 21 ребенок, погибла 6-летняя девочка

Стали известны подробности трагического дорожно-транспортного происшествия в Ходжаабадском районе Андижанской области, взбудоражившего широкую общественность. Автомобиль марки Тракер попал в аварию во время перевозки воспитанников частного детского сада. Кун.уз ознакомился с судебными документами и раскрыл жуткие подробности произошедшего.

Переполненный салон и багажник: как произошла трагедия?

По данным судебного приговора, ДТП произошло утром 21 февраля текущего года на автодороге «Ходжаабад-Бабур». 40-летняя женщина-водитель И. А., грубо нарушив правила, посадила в автомобиль Тракер 21 малолетнего ребенка. Детей везли в частный детский сад.

Во время движения водитель потеряла управление, и транспортное средство врезалось в бетонный осветительный столб на обочине дороги. От сильного удара машина получила серьезные повреждения.

Тяжелая утрата: 6-летняя девочка скончалась в больнице

В результате страшной аварии 8 детей получили телесные повреждения различной степени тяжести. Самое печальное, что одна из пострадавших – всего лишь 6-летняя девочка – была доставлена в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии. Несмотря на старания врачей, маленькая пациентка скончалась спустя 4 дня.

«Я посадила детей даже в «багажник» — признание водителя

В ходе судебного заседания женщина-водитель полностью признала свою вину и рассказала о событиях того дня. По ее словам, аварию спровоцировала другая машина, проехавшая на большой скорости с левой стороны.

«Испугавшись этой ситуации, я сама того не ведя, повернула машину вправо. Затем выехала на обочину, полностью потеряла управление и врезалась в осветительный столб. [...] Не соблюдая правила, я посадила 21 ребенка на переднее, заднее сиденья и в часть «багажника». Раскаиваюсь в содеянном», – заявила она в суде.

Женщина-водитель также сообщила, что является инвалидом ИИ группы, и попросила суд проявить к ней снисхождение.

Приговор суда: наказание в виде ограничения свободы

Ходжаабадский районный суд по уголовным делам признал И. А. виновной по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).

Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, в том числе инвалидность женщины (на основании статей 45 и 57 Уголовного кодекса), назначил ей следующее наказание:

  • Лишение права управления транспортными средствами сроком на 2 года;

  • Ограничение свободы (домашний арест и определенные запреты) сроком на 3 года.

Заключение и анализ: цена безответственности

Эта трагедия в очередной раз показала, к каким плачевным последствиям может привести несоблюдение правил дорожного движения, особенно грубая безответственность при организации детских перевозок. Усадить 21 ребенка в легковой автомобиль малого гамябаричества, задействовать даже багажник — это не просто нарушение правил, а создание угрозы для человеческих жизней.

Хотя приговор суда обеспечил верховенство закона, для семьи погибшей девочки это невосполнимая утрата. Данный инцидент должен стать серьезным предупреждением для всех водителей, руководителей детских садов и родителей.

Поделитесь этой важной статьей со своими друзьями и близкими! Многие должны знать о безопасности на дорогах и ответственности за жизнь детей.

По вашему мнению, кто несет ответственность за предотвращение подобных ситуаций: водитель, руководство детского сада или родители, посадившие ребенка в машину в таких условиях? Оставьте свое мнение в комментариях!

АндижанХоджаабадKun.uzTracker
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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