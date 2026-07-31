Первые леди Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана посетили детский центр

·63·Общество
Первые леди Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана посетили детский центр

Первая леди Республики Узбекистан Зироат Мирзиёева в рамках визита в Кыргызскую Республику совместно с первой леди принимающей страны Айгуль Жапаровой и первой леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой посетила детский реабилитационный центр «Алтын балалык», расположенный на берегу Иссык-Куля. Об этом сообщают официальные источники.

Эта встреча стала еще ярким выражением укрепления культурно-гуманитарных связей между братскими народами, а также высокого внимания и заботы об подрастающем поколении, особенно о детях с особыми потребностями.

Искреннее общение и высокая оценка творческих работ

Высокие гости сначала ознакомились с деятельностью учреждения, современными условиями, созданными для детей, проходящих здесь лечение и реабилитацию. Наблюдая за мастер-классами, организованными для воспитанников центра, первые леди тепло пообщались с каждым ребенком, высоко оценив их творческие работы и способности. Радость и энтузиазм в глазах детей оставили у гостей глубокое впечатление.

Первые леди Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана посетили детский центр

Неповторимая культурная программа и выставки

В честь гостей на сцене центра была показана теплая концертная программа. Выступления национального танцевального ансамбля «Шаттик» и ансамбля юных комузистов придали визиту праздничное настроение.

Кроме того, в рамках визита была представлена выставка уникальных изделий из глины и войлока, изготовленных воспитанниками президентского лицея для одаренных детей «Акылман». Творческий подход и мастерство юных талантов были отмечены особо.

Первые леди Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана посетили детский центр

«Древо дружбы», имеющее символическое значение

Первые леди посетили художественную галерею центра, где ознакомились с работами победителей международных конкурсов детского творчества. Примечательно, что на выставке были широко представлены и образцы творчества юных художников из Узбекистана.

Одним из самых волнующих моментов визита стала церемония нанесения финального элемента декора на войлочное панно под названием «Древо дружбы». Это символическое действие олицетворяет преемственность исторической дружбы, братства и солидарности между народами Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана.

Первые леди Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана посетили детский центр

Памятные подарки и исторические мгновения

В завершение визита в знак искренней дружбы первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова преподнесла первой леди Узбекистана Зироат Мирзиёевой традиционный кыргызский национальный музыкальный инструмент — чанкобыз.

Этот визит войдет в историю как теплая встреча высокопоставленных представителей братских государств на берегу Иссык-Куля и еще раз докажет, что внимание к детям — важнейшая из общечеловеческих ценностей.

Поделитесь этой статьей с друзьями! Ознакомьтесь с историей внимания к детям и искренней дружбы.

Первые леди Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана посетили детский центр

По вашему мнению, какую роль играют подобные культурно-гуманитарные визиты в укреплении связей между народами? Оставьте свое мнение в комментариях!

Зироат МирзиёеваАйгуль ЖапароваМехрибан АлиеваИссык-Куль
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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