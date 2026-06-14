В Турции задержаны двое граждан Узбекистана, находившихся в розыске

·31·Общество
В Турции задержаны двое граждан Узбекистана, находившихся в розыске

Фото: Генеральное консульство в Стамбуле

Благодаря тесному сотрудничеству между правоохранительными органами Узбекистана и Турции, а также эффективным оперативно-розыскным мероприятиям, на территории Турции были выявлены и задержаны двое лиц, длительное время находившихся в международном розыске за совершение преступлений. Данные граждане, пытавшиеся скрыться от ответственности за рубежом, были депортированы на Родину в соответствии с установленными правовыми процедурами.

Сегодня, благодаря последовательному развитию связей между профильными ведомствами двух братских государств в сфере борьбы с преступностью, в очередной раз доказано, что от правосудия невозможно скрыться нигде.

Мошенничество и тяжкие телесные повреждения: кто эти разыскиваемые лица?

В ходе широкомасштабных совместных мероприятий были установлены и переданы узбекской стороне следующие двое граждан, находившихся в розыске:

  • Первое лицо (М.Б.): Обвиняется по статье 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Мошенничество) и долгое время скрывался от правоохранительных органов. Он был задержан оперативниками во время пребывания в одном из крупных городов Турции и возвращен в страну.

  • Второе лицо (Д.Б.): Обвиняется по статье 104 Уголовного кодекса (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и скрывался от следственных органов. Он также был задержан в ходе контрольных мероприятий на территории Турции и доставлен в Ташкент в сопровождении специального конвоя.

С подробной информацией о задержанных лицах и предъявленных им обвинениях вы можете ознакомиться в следующей аналитической таблице:

Лица, совершившие преступление (Инициалы)

Статья УК, по которой предъявлено обвинение

Общая характеристика преступления

Место задержания и укрывательства

Текущий правовой статус

Дальнейшие меры

М. Б.

Статья 168

Мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана

Турецкая Республика

В Узбекистан успешно возвращен

Расследуется уполномоченными органами

Д. Б.

Статья 104

Умышленное тяжкое телесное повреждение (Насилие)

На территории Турции

Задержан, передан ответственным лицам

Судебные и следственные процессы продолжатся

Справедливость восторжествовала: следующий этап — следствие и суд

Оба гражданина, возвращенные в страну, переданы уполномоченным правоохранительным органам Узбекистана для обеспечения верховенства закона и последовательного продолжения следственных и судебных процессов в рамках ранее возбужденных уголовных дел. Теперь они понесут полную ответственность перед законом за совершенные деяния.

Ответственные лица подчеркнули, что подобные совместные мероприятия будут продолжены и в будущем, а сотрудничество с зарубежными странами по экстрадиции преступников будет укрепляться.

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УзбекистанТурцияСтамбулТашкент
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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