В Ташкенте перед домом сгорел автомобиль Нексиа-3

·33·Общество
В Ташкенте перед домом сгорел автомобиль Нексиа-3

В городе Ташкенте зафиксирован случай возгорания легкового автомобиля. Инцидент произошел 14 июня вечером, около 19:12, перед домом №58 по улице Маориф в Шайхантахурском районе.

Согласно имеющимся данным, в автомобиле марки Нексиа-3, припаркованном перед домом, внезапно возник пожар. После получения сообщения о происшествии спасатели оперативно отреагировали и прибыли на место всего через 5 минут — в 19:17.

Пожар был потушен в кратчайшие сроки, что предотвратило распространение огня на другие транспортные средства или близлежащие объекты. Благодаря оперативным действиям сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям удалось избежать серьезного ущерба.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара.

ТашкентШайхантахурский районNexia-3ПожарПроисшествия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Трагедия в Самарканде: 3-летний ребенок утонулТрагедия в Самарканде: 3-летний ребенок утонулСегодня, 08:01Пожар в мебельном цехе в Сырдарье: большую часть удалось спасти (видео)Пожар в мебельном цехе в Сырдарье: большую часть удалось спасти (видео)Сегодня, 07:30Миллионные доходы от рекламы: 6 популярных блогеров подозреваются в неуплате налоговМиллионные доходы от рекламы: 6 популярных блогеров подозреваются в неуплате налоговСегодня, 07:18Безопасность детей в детских садах снова под вопросом: 3-летний ребенок утонулБезопасность детей в детских садах снова под вопросом: 3-летний ребенок утонулСегодня, 06:51В Намангане изъято более 1 килограмма гашишаВ Намангане изъято более 1 килограмма гашишаСегодня, 06:18В Юнусабаде задержан сотрудник газоснабжения при получении взяткиВ Юнусабаде задержан сотрудник газоснабжения при получении взяткиСегодня, 05:36
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру
В Узбекистане девочка принесла домой змею, назвав её «другом»
В Узбекистане девочка принесла домой змею, назвав её «другом»