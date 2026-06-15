В Ташкенте перед домом сгорел автомобиль Нексиа-3

В городе Ташкенте зафиксирован случай возгорания легкового автомобиля. Инцидент произошел 14 июня вечером, около 19:12, перед домом №58 по улице Маориф в Шайхантахурском районе.

Согласно имеющимся данным, в автомобиле марки Нексиа-3, припаркованном перед домом, внезапно возник пожар. После получения сообщения о происшествии спасатели оперативно отреагировали и прибыли на место всего через 5 минут — в 19:17.

Пожар был потушен в кратчайшие сроки, что предотвратило распространение огня на другие транспортные средства или близлежащие объекты. Благодаря оперативным действиям сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям удалось избежать серьезного ущерба.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара.