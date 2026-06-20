Меры наказания за неправильную перевозку детей

·16·Общество
Меры наказания за неправильную перевозку детей

Высокий уровень травматизма и смертности детей в дорожно-транспортных происшествиях в Узбекистане вынуждает правоохранительные органы принимать решительные меры. Генеральная прокуратура разработала и вынесла на общественное обсуждение изменения в статью 128-11 Кодекса об административной ответственности, предусматривающие радикальное ужесточение мер наказания.

Новые предлагаемые санкции и меры наказания

Если данные поправки вступят в законную силу, водителей и организаторов, проявивших халатность по отношению к безопасности детей, ждут следующие крупные штрафы и серьезные ограничения:

Вид правонарушения

Размер штрафа

Дополнительное административное наказание

Нарушение правил перевозки детей (в общем случае)

30-кратный размер БРВ


(12,36 млн сумов)

Лишение водительского удостоверения на срок от 1 до 3 лет

Совершение правонарушения лицами, не имеющими права управления или лишенными удостоверения

50-кратный размер БРВ


(20,6 млн сумов)

Административный арест на срок до 15 суток

Нарушение правил организации групповых перевозок (в автобусах)

30-кратный размер БРВ


(12,36 млн сумов)

При повторном совершении в течение года — 50-кратный размер БРВ (20,6 млн сумов)

Почему изменяются действующие меры наказания?

Как официально отмечает контролирующий орган, действующие на сегодняшний день мягкие и символические наказания не пробуждают в водителях достаточного чувства ответственности.

Позиция Генеральной прокуратуры:

«Действующие мягкие меры не обеспечивают надлежащую ответственность водителей. В результате растет число трагических и непоправимых случаев с участием детей на дорогах. Неотвратимость и строгость наказания должны призвать водителей к бдительности».

Данный законопроект в настоящее время находится на стадии обсуждения; окончательное решение будет принято с учетом мнений соответствующих министерств, ведомств, а также широкой общественности. Будьте бдительны на дорогах и, самое главное, не подвергайте жизни своих детей опасности! Следим за развитием ситуации.

УзбекистанГенеральная прокуратура
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Бахмале из-за селя эвакуированы 32 человекаВ Бахмале из-за селя эвакуированы 32 человекаСегодня, 17:44Влияние локации и безналичных расчетов на рынок жилья ТашкентаВлияние локации и безналичных расчетов на рынок жилья ТашкентаСегодня, 17:14Тревожный эксперимент: граждане готовы передать СМС-код мошенникамТревожный эксперимент: граждане готовы передать СМС-код мошенникамСегодня, 16:28В дахсе Карасу-2 пять многоэтажных домов остались без газаВ дахсе Карасу-2 пять многоэтажных домов остались без газаСегодня, 15:59В Намангане раскрыта торговля крупной суммой фальшивой валютыВ Намангане раскрыта торговля крупной суммой фальшивой валютыСегодня, 15:40Задержаны руководители банковских центров, требовавшие «долю» за кредитыЗадержаны руководители банковских центров, требовавшие «долю» за кредитыСегодня, 14:18
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру
Водитель Кобалт, разорвавший Тракер пополам, арестован
Водитель Кобалт, разорвавший Тракер пополам, арестован
Майны, не покидающие погибшую птицу, вызвали обсуждения в сети
Майны, не покидающие погибшую птицу, вызвали обсуждения в сети