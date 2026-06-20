Меры наказания за неправильную перевозку детей
Высокий уровень травматизма и смертности детей в дорожно-транспортных происшествиях в Узбекистане вынуждает правоохранительные органы принимать решительные меры. Генеральная прокуратура разработала и вынесла на общественное обсуждение изменения в статью 128-11 Кодекса об административной ответственности, предусматривающие радикальное ужесточение мер наказания.
Новые предлагаемые санкции и меры наказания
Если данные поправки вступят в законную силу, водителей и организаторов, проявивших халатность по отношению к безопасности детей, ждут следующие крупные штрафы и серьезные ограничения:
Вид правонарушения
Размер штрафа
Дополнительное административное наказание
Нарушение правил перевозки детей (в общем случае)
30-кратный размер БРВ
(12,36 млн сумов)
Лишение водительского удостоверения на срок от 1 до 3 лет
Совершение правонарушения лицами, не имеющими права управления или лишенными удостоверения
50-кратный размер БРВ
(20,6 млн сумов)
Административный арест на срок до 15 суток
Нарушение правил организации групповых перевозок (в автобусах)
30-кратный размер БРВ
(12,36 млн сумов)
При повторном совершении в течение года — 50-кратный размер БРВ (20,6 млн сумов)
Почему изменяются действующие меры наказания?
Как официально отмечает контролирующий орган, действующие на сегодняшний день мягкие и символические наказания не пробуждают в водителях достаточного чувства ответственности.
Позиция Генеральной прокуратуры:
«Действующие мягкие меры не обеспечивают надлежащую ответственность водителей. В результате растет число трагических и непоправимых случаев с участием детей на дорогах. Неотвратимость и строгость наказания должны призвать водителей к бдительности».
Данный законопроект в настоящее время находится на стадии обсуждения; окончательное решение будет принято с учетом мнений соответствующих министерств, ведомств, а также широкой общественности. Будьте бдительны на дорогах и, самое главное, не подвергайте жизни своих детей опасности! Следим за развитием ситуации.
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