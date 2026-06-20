Меры наказания за неправильную перевозку детей

Высокий уровень травматизма и смертности детей в дорожно-транспортных происшествиях в Узбекистане вынуждает правоохранительные органы принимать решительные меры. Генеральная прокуратура разработала и вынесла на общественное обсуждение изменения в статью 128-11 Кодекса об административной ответственности, предусматривающие радикальное ужесточение мер наказания.

Новые предлагаемые санкции и меры наказания

Если данные поправки вступят в законную силу, водителей и организаторов, проявивших халатность по отношению к безопасности детей, ждут следующие крупные штрафы и серьезные ограничения:

Вид правонарушения Размер штрафа Дополнительное административное наказание Нарушение правил перевозки детей (в общем случае) 30-кратный размер БРВ

(12,36 млн сумов) Лишение водительского удостоверения на срок от 1 до 3 лет Совершение правонарушения лицами, не имеющими права управления или лишенными удостоверения 50-кратный размер БРВ

(20,6 млн сумов) Административный арест на срок до 15 суток Нарушение правил организации групповых перевозок (в автобусах) 30-кратный размер БРВ

(12,36 млн сумов) При повторном совершении в течение года — 50-кратный размер БРВ (20,6 млн сумов)

Почему изменяются действующие меры наказания?

Как официально отмечает контролирующий орган, действующие на сегодняшний день мягкие и символические наказания не пробуждают в водителях достаточного чувства ответственности.

Позиция Генеральной прокуратуры: «Действующие мягкие меры не обеспечивают надлежащую ответственность водителей. В результате растет число трагических и непоправимых случаев с участием детей на дорогах. Неотвратимость и строгость наказания должны призвать водителей к бдительности».

Данный законопроект в настоящее время находится на стадии обсуждения; окончательное решение будет принято с учетом мнений соответствующих министерств, ведомств, а также широкой общественности. Будьте бдительны на дорогах и, самое главное, не подвергайте жизни своих детей опасности! Следим за развитием ситуации.