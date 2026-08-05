На границе в подгузнике младенца обнаружили золотые слитки

·115·Общество
На границе в подгузнике младенца обнаружили золотые слитки

На пограничном таможенном посту «Navoiy», расположенном в Ташкентской области, были пресечены две попытки незаконного вывоза из страны золотых слитков и крупной суммы наличной валюты с использованием детей. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя Таможенного комитета Хусан Тангриев.

Как сообщается, женщина, выезжавшая из Узбекистана, пыталась вывезти через государственную границу два золотых слитка общим весом около 200 граммов, спрятав их в подгузнике своего грудного ребенка. Нарушение было выявлено в ходе проверки, проведенной сотрудниками таможни.

Кроме того, при досмотре личных вещей женщины были обнаружены не предъявленные таможенному контролю ювелирные изделия общим весом 70 граммов. Сообщается, что общая стоимость золотых слитков и украшений, которые пытались вывезти из страны, составила около 450 миллионов сумов.

В другом случае гражданин соседнего государства спрятал под одеждой своей 14-летней дочери наличные деньги в размере 40 тысяч долларов США и попытался вывезти их через границу. Однако это нарушение также было своевременно выявлено сотрудниками таможни и предотвращено.

Следует отметить, что согласно действующему порядку физические лица могут беспрепятственно вывозить из Узбекистана наличную валюту на сумму, не превышающую 100 миллионов сумов, при соблюдении таможенных правил. Данный порядок в равной степени действует для физических лиц — резидентов и нерезидентов страны.

Кроме того, в соответствии с законодательством вовлечение несовершеннолетнего в совершение правонарушения или преступления считается отягчающим обстоятельством. За такое правонарушение может быть назначен штраф в размере от 10 до 30 базовых расчетных величин. Если несовершеннолетний был вовлечен в совершение преступления, виновному лицу может грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

В настоящее время по обоим случаям таможенные органы продолжают проводить расследование. Правоохранительные органы осуществляют процесс правовой оценки всех обстоятельств.

НавоиТашкентУзбекистанХусан Тангриев
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Хищение 4,7 млрд сумов на кэшбеке: в Ташкенте раскрыта теневая схемаХищение 4,7 млрд сумов на кэшбеке: в Ташкенте раскрыта теневая схемаСегодня, 11:04Результаты тестирования: 234 тысячи абитуриентов не смогли преодолеть порог в 56,7 баллаРезультаты тестирования: 234 тысячи абитуриентов не смогли преодолеть порог в 56,7 баллаСегодня, 10:51Сотрудник ДПС остановил Дурдону Курбанову — причина оказалась неожиданной… (видео)Сотрудник ДПС остановил Дурдону Курбанову — причина оказалась неожиданной… (видео)Сегодня, 08:59Россия остановила 20 тонн винограда из Узбекистана из-за опасного сорнякаРоссия остановила 20 тонн винограда из Узбекистана из-за опасного сорнякаСегодня, 06:07В Самарканде всех привлекло внимание видео, на котором пытавшийся скрыться водитель протащил сотрудника ДПСВ Самарканде всех привлекло внимание видео, на котором пытавшийся скрыться водитель протащил сотрудника ДПССегодня, 06:03На трубопроводе в Алмалыке произошёл прорывНа трубопроводе в Алмалыке произошёл прорывСегодня, 05:42
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
В сети распространилась копия паспорта, требуемого для домашних животных
В сети распространилась копия паспорта, требуемого для домашних животных
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Незаконное строительство обошлось дорого
Незаконное строительство обошлось дорого
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
В Фергане во время хашара погиб сотрудник центра «Инсон»
В Фергане во время хашара погиб сотрудник центра «Инсон»