На границе в подгузнике младенца обнаружили золотые слитки

На пограничном таможенном посту «Navoiy», расположенном в Ташкентской области, были пресечены две попытки незаконного вывоза из страны золотых слитков и крупной суммы наличной валюты с использованием детей. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя Таможенного комитета Хусан Тангриев.

Как сообщается, женщина, выезжавшая из Узбекистана, пыталась вывезти через государственную границу два золотых слитка общим весом около 200 граммов, спрятав их в подгузнике своего грудного ребенка. Нарушение было выявлено в ходе проверки, проведенной сотрудниками таможни.

Кроме того, при досмотре личных вещей женщины были обнаружены не предъявленные таможенному контролю ювелирные изделия общим весом 70 граммов. Сообщается, что общая стоимость золотых слитков и украшений, которые пытались вывезти из страны, составила около 450 миллионов сумов.

В другом случае гражданин соседнего государства спрятал под одеждой своей 14-летней дочери наличные деньги в размере 40 тысяч долларов США и попытался вывезти их через границу. Однако это нарушение также было своевременно выявлено сотрудниками таможни и предотвращено.

Следует отметить, что согласно действующему порядку физические лица могут беспрепятственно вывозить из Узбекистана наличную валюту на сумму, не превышающую 100 миллионов сумов, при соблюдении таможенных правил. Данный порядок в равной степени действует для физических лиц — резидентов и нерезидентов страны.

Кроме того, в соответствии с законодательством вовлечение несовершеннолетнего в совершение правонарушения или преступления считается отягчающим обстоятельством. За такое правонарушение может быть назначен штраф в размере от 10 до 30 базовых расчетных величин. Если несовершеннолетний был вовлечен в совершение преступления, виновному лицу может грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

В настоящее время по обоим случаям таможенные органы продолжают проводить расследование. Правоохранительные органы осуществляют процесс правовой оценки всех обстоятельств.