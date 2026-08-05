Из-за налоговой задолженности у фермерского хозяйства арестовали автомобиль BYD

В ходе принудительного исполнения исполнительного документа о взыскании налоговой задолженности, находившегося на исполнении в районном отделе Бюро принудительного исполнения Дустлика, было установлено, что фермерское хозяйство-должник не выполнило требования судебного документа в установленный срок.

В связи с неисполнением исполнительного документа в установленный срок государственные исполнители выявили ценное имущество, принадлежащее должнику, и в установленном законодательством порядке наложили арест на легковой автомобиль марки BYD.

Данный автомобиль был арестован в целях погашения задолженности и обеспечения исполнения судебного документа, а право распоряжения им ограничено. В случае если должник добровольно не погасит задолженность, в отношении имущества могут быть применены последующие исполнительные меры, предусмотренные законодательством.