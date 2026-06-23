В сумке пассажира «Кобальта» обнаружено 505 граммов гашиша

В Андижанской области задержан гражданин, который пытался доставить 505 граммов гашиша в город Ташкент. Как сообщает официальный информационный канал Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, за это дело ему обещали выплатить 100 миллионов сумов.

Совместно с отделом по борьбе с контрабандой главного таможенного управления Андижанской области, сотрудниками Службы государственной безопасности и органами внутренних дел была проведена оперативная операция.

На основании оперативных данных в Бустонском районе был остановлен и досмотрен автомобиль марки «Кобалт». В ручной сумке, принадлежащей пассажиру автомобиля, были обнаружены два свертка с веществом.

Согласно заключению экспертизы, было подтверждено, что обнаруженное вещество является наркотическим средством — гашишем весом 505 граммов.

В ходе предварительного расследования установлено, что подозреваемый должен был доставить данное наркотическое средство в город Ташкент, за что ему обещали вознаграждение в размере 100 миллионов сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В настоящее время продолжаются следственные действия.