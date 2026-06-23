Лола Каримова-Тиллаева объявила об официальном разводе с супругом
Многолетний брак младшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Лолы Каримовой-Тиллаевой и предпринимателя Темура Тиллаева подошел к концу. Лола Тиллаева поделилась с подписчиками в Instagram неожиданной и откровенной новостью, сообщив, что процесс развода официально завершен.
«Я выбираю себя»
В своем посте в социальной сети Лола Тиллаева выразила мысль о том, что пришло время открыть новую страницу в жизни, следующими искренними словами:
«Я покупаю себе цветы. Я выбираю себя. Я официально развелась. И я этому рада. Теперь я стремлюсь к росту, свободе и жизни, которая действительно принадлежит мне».
Семья, дети и благотворительные проекты
Жизненный путь этой пары был связан не только семейными узами, но и множеством крупных социальных и благотворительных проектов.
Дети: За время брака у них родились и выросли трое детей — Марьям, Умар и Сафия.
Фонд «Ты не один»: В 2002 году супруги основали этот фонд с целью оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. На протяжении многих лет фонд активно занимался капитальным ремонтом детских домов, оказанием необходимой медицинской помощи и поддержкой образовательных программ.
Многомиллионный бизнес и история «Абу Сахий»
Семья Тиллаевых на протяжении многих лет была известна и своей масштабной предпринимательской деятельностью. В частности, до 2018 года они владели торговым комплексом «Абу Сахий» — самым известным и крупнейшим оптовым рынком Ташкента.
Хотя супруги никогда открыто не говорили о владении рынком и связанными с ним логистическими компаниями, согласно данным близких к правительству финансистов и предпринимателей рынка, предоставленным Reuters информационному агентству, подтвердилось, что они владели этим рынком до конца 2018 года.
Чем они занимаются сейчас?
На сегодняшний день обе стороны продолжают свой путь независимо:
Темур Тиллаев: В настоящее время ведет бизнес в США и странах Европы. В круг его основных интересов входят проекты в области культуры, искусства и архитектуры.
Лола Каримова-Тиллаева: Смогла создать собственный независимый бренд в мире красоты и эстетики. Она является основателем бренда «Те Хармонист» по производству роскошной парфюмерии, получившего известность во всем мире.
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