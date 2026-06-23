Оцифрована справка, дающая право не пристегиваться ремнем безопасности

·27·Общество
Оцифрована справка, дающая право не пристегиваться ремнем безопасности

В Узбекистане электронную медицинскую справку, разрешающую не пристегиваться ремнем безопасности, теперь можно получить через портал мй.гов.уз. Новая услуга направлена на сокращение бюрократии и устранение необходимости повторных посещений медицинского учреждения.

Для получения справки гражданин сначала проходит медицинский осмотр в лечебно-профилактическом учреждении. Заключение врача вносится в электронную базу данных.

После этого справка автоматически формируется на портале мй.гов.уз. Гражданин сможет просмотреть и скачать ее через личный кабинет.

Новый порядок автоматизирует процесс проверки медицинских противопоказаний. Также он упрощает официальные процедуры водителей при взаимодействии с органами безопасности дорожного движения.

Узбекистанmy.gov.uzМедицинская справкаРемень безопасностиВодителиБезопасность дорожного движения
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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