Оцифрована справка, дающая право не пристегиваться ремнем безопасности
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В Узбекистане электронную медицинскую справку, разрешающую не пристегиваться ремнем безопасности, теперь можно получить через портал мй.гов.уз. Новая услуга направлена на сокращение бюрократии и устранение необходимости повторных посещений медицинского учреждения.
Для получения справки гражданин сначала проходит медицинский осмотр в лечебно-профилактическом учреждении. Заключение врача вносится в электронную базу данных.
После этого справка автоматически формируется на портале мй.гов.уз. Гражданин сможет просмотреть и скачать ее через личный кабинет.
Новый порядок автоматизирует процесс проверки медицинских противопоказаний. Также он упрощает официальные процедуры водителей при взаимодействии с органами безопасности дорожного движения.
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