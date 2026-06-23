В Бекободе за убийство назначили 15,5 лет тюрьмы

В городе Бекобод Ташкентской области зафиксировано тяжкое преступление. 27-летний мужчина убил женщину и, с целью скрыть следы преступления, закопал её тело во дворе своего дома.

По имеющимся данным, чтобы уничтожить улики, мужчина сжёг одежду погибшей, а также уничтожил принадлежащие ей СИМ-карты.

Инцидент произошел в ночь на 3 декабря 2025 года. Мужчина и погибшая познакомились в социальных сетях, в частности в Instagram, после чего женщина вместе с несовершеннолетним ребенком переехала к нему домой.

Убийство оставалось скрытым около месяца. В результате оперативных действий правоохранительных органов тело было обнаружено, и было возбуждено уголовное дело.

В ходе судебного процесса мужчина был признан виновным в убийстве и действиях по сокрытию следов преступления, и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и 6 месяцев.