Правда о Кобалт, въехавшем в кофейню

·0·Общество
Правда о Кобалт, въехавшем в кофейню

Появились новые подробности дорожно-транспортного происшествия в городе Ургенч Хорезмской области, в котором автомобиль Кобалт въехал в кофейню. Если в первых сообщениях говорилось, что пострадавшие получили легкие телесные повреждения, то позже опубликованные медицинские документы указывают на гораздо более серьезные последствия происшествия.

Как стало известно, вечером 12 июня водитель Кобалт, двигавшийся на высокой скорости, потерял управление на перекрестке. Чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством, водитель резко повернул руль, потерял контроль над автомобилем, и машина въехала в расположенную у дороги кофейню.

На видео, распространившихся в социальных сетях, видно, как автомобиль пробил дверь кофейни и заехал непосредственно в зону, где сидели посетители. В результате инцидента двое молодых людей, находившихся в заведении, получили травмы различной степени тяжести.

В первоначальных официальных данных сообщалось, что один из пострадавших получил легкую ссадину в области руки, а второй — в области лица, и после оказания первой медицинской помощи они были отпущены домой.

Однако позже ставшие известными медицинские заключения открыли иную картину происшествия. Согласно документам, у одного из пострадавших зафиксированы переломы нижней челюсти и затылочной части. Также выявлены повреждения головы и шейного отдела позвоночника.

У второго пострадавшего наблюдаются серьезные проблемы с позвоночником, включая разрыв фиброзного кольца, деформацию твердой мозговой оболочки и грыжи в спинномозговом канале.

По имеющейся информации, один из пострадавших молодых людей до сих пор проходит лечение в больнице, несмотря на то что с момента происшествия прошло 11 дней.

Данный случай вызвал широкое обсуждение в социальных сетях, породив вопросы в обществе относительно расхождения между реальным состоянием пострадавших и первоначально распространенной информацией.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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