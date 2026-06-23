Jetour Dashing изъят из-за задолженности

В управление Бюро принудительного исполнения по Андижанской области поступил исполнительный документ Бостонского межрайонного суда по гражданским делам о взыскании кредитной задолженности в размере 388,8 млн сумов с должника Ю.М. в пользу филиала АКБ «Микрокредитбанк» по Андижанской области с обращением взыскания на залоговый автотранспорт.

Должник был уведомлен и проинформирован о необходимости исполнения требований исполнительного документа в установленный срок.

Однако, в связи с тем, что в установленные сроки кредитная задолженность не была погашена, сотрудниками Бюро автомобиль марки «JETOUR DASHING» был зарегистрирован и изъят.

В дальнейшем, если кредитная задолженность не будет возвращена, автомобиль может быть выставлен на продажу через аукцион.